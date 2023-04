¿Qué opina María Isabel? Las razones de la salida del general Sanabria

Lo más probable es que fuera por sus declaraciones religiosas en una entrevista con Vicky en Semana, que no porque no tenga derecho de tenerlas no resultaron caricaturescas. Pues ahora resulta que los éxitos en golpes para mantener el orden público fueron producto de exorcismos. Ojalá que la salida del general no se deba a que se atrevió a llamar secuestro a lo que sufrieron dos días 78 policías en el Caguán, bautizado de cerco humanitario por el ministro Prada del Interior.