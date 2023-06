¿Qué opina María Isabel? Las verdades de Armando Benedetti

¿Qué estará opinando María Isabel hoy martes 6 de junio en SEMANA? Pues la opinión suena por los lados de las verdades de Armando Benedetti, que en medio de palabrotas que pronuncia en su despachada contra su examiga Laura Sarabia y el presidente, Gustavo Petro, dice Armando Benedetti, en su perorata, varias cositas que pueden considerar verdad.

La primera, que el Gobierno Petro es el Titanic, pues muchos elementos permiten pensar que esa comparación es cierta y no es ninguna exageración. La popularidad del presidente está por los suelos; el rechazo a su gestión, empujando hacia arriba; el plan legislativo del Gobierno tocó suspenderlo hasta la siguiente legislatura mientras el presidente le da confianza a su gabinete y recompone su situación política en el interior del Congreso.

Laura Sarabia y Armando Benedetti - Foto: Juan Carlos Sierra / Esteban Veg

Dos, que hubo dineros de la campaña petrista que no aportaron propiamente unos “emprendedores”. De eso dio indicios, lo dice el propio Benedetti, Nicolás Petro. El origen de los dineros con los que él mismo hacía política y que se suponía que iban hasta para la campaña de su padre... Pues ahí cuenta Benedetti que a raíz del caso de Nicolás Petro él se fue para Cartagena y ató cabos.

Tercero, que si el problema contra Bendetti es de cocaína, ¿entonces “qué hace el man ahí”? Por man, entiéndase al presidente. Cuatro, dijo Benedetti, que Petro en campaña usó los mismos vuelos chárter, o por lo menos de la misma compañía de alguien que los quiere mucho en Barranquilla, amigos de la campaña, dice Benedetti textualmente.

Armando Benedetti y Nicolás Petro. - Foto: SEMANA

Quinto, que el Gobierno está desarticulado, no es sino ver el ejemplo reciente en torno a las chuzadas. Mientras el ministro de Defensa le exige al general Salamanca, director de la Policía, averiguar quién dio la orden de chuzar, el presidente declara que en este gobierno no chuzan.

Sexto, que Benedetti fue clave para el triunfo de Petro. Eso es cierto, fue totalmente claro, y dice haberle levantado 15.000 millones a la campaña, además que era el que le organizaba la agenda, le hacía cumplir sus citas en los medios, le administraba su vida con tal de que cumpliera los actos.

Gustavo Petro y Armando Benedetti. - Foto: Revista Semana

Séptimo, que Alfonso Prada, dice Benedetti, se robó el Ministerio del Interior y Roy se robó todo. Pues eso dice Benedetti y tendrá, sin embargo, que ratificarlo en la justicia o negarlo, porque todo el mundo es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Ocho, que si él sale y cuenta todo lo que sabe, que es bastante, “acaba con el mundo de ustedes y con el mío”, dice Benedetti textualmente.

Nueve, Benedetti dice que es por cuenta de la inexperiencia y la ingenuidad que le va tan mal a este gobierno. Diez, que el Gobierno cree que tiene el 30 % de las encuestas y según Benedetti cree que solo tiene el 10 %, “no gobiernan, no hacen nada, todo hermético”.

Alberto Benedetti está en el ojo del huracán por el escándalo formado por sus audios. - Foto: Revista Semana

Once, que si el tema es de libertades individuales, “nuestro jefe tiene más problemas que uno”. Doce, que si no hay alguien que tome las riendas y haga política, van a perder, refiriéndose a las elecciones de octubre. Trece, que el presidente trató de sacarles partido político a la vida de cuatro niñitos perdidos en la selva que hasta ahora no han encontrado.

Que el man, refiriéndose a Petro se equivocó, que el presidente, perdónenme la expresión, pero así lo dijo textualmente Benedetti, “la cagó con ese trino y la volvió a cagar cuando lo borró”.

Y por último, que Laura Sarabia no era cuota de él, que la escogió Verónica, esposa del presidente. “Y tú, Laura, sabes por qué”. Y los dejo con la pregunta, asumiendo que esta última afirmación de Benedetti también sea cierta, y la pregunta es: ¿por qué?

¿Qué opina María Isabel? Venteados meses le vienen al fiscal

Antes de que comience a empacar maletas, al fiscal le esperan varias decisiones inmediatas que prometen ser de alquilar balcón. Una de las más comentadas será la imputación de cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, por la financiación de Odebrecht a su campaña.

¿Qué estará opinando María Isabel de hoy martes 6 de junio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a lo que podríamos llamar temporada del fiscal, que despacito todavía anda preparando maletas porque se le acaba su periodo y todavía tiene decisiones para tomar, y gruesas.

Y lo que se comenta es que a nivel de esas decisiones que se prepara para tomar, junio, julio y agosto, que son in crescendo meses venteados, esta vez van a ventilar mucho más en términos de decisiones judiciales.

francisco barbosa Fiscal general - Foto: juan carlos sierra-semana

Meses muy movidos prometen ser porque miren las decisiones que están listas, pero superlistas. Apenas le resuelvan la recusación que le montó el equipo de abogados al fiscal por sus enfrentamientos con el presidente Gustavo Petro, pues él tomará la decisión sobre el caso de Nicolás Petro, su hijo.

La recusación está en manos de la Corte, pero se anticipa desde ya que será favorable al fiscal, porque la recusación se supone que iría en contra del fiscal que tenga el caso, que lo maneje y no lo tiene el caso de Nicolás Petro el despacho del fiscal general.

El fiscal Francisco Barbosa entregó los detalles de las investigaciones que por hechos de corrupción se adelantan en Córdoba y Sucre. - Foto: Fiscalía

También tomará decisiones en el caso de la muerte del líder estudiantil Lucas Villa en Pereira en 2021. Tiene desde luego en la lista el puntillazo final al tema de Centros Poblados, quién sabe en qué dirección. Pero un caso muy gordo, muy gordo, será la imputación de cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por la financiación de su campaña de parte de Odebrecht.

De manera que empaque despacito la maleta, fiscal Barbosa, porque la labor no ha concluido, para no mencionar el polígrafo, el abuso de autoridad y las chuzadas que están fresquitas; pero están todos los elementos para que usted nos deje dicho, antes de irse, qué pasó ahí.