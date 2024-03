¿Qué opina María Isabel? Los planes del Gobierno para una resurrección

Ayer el Gobierno entró en pánico y produjo cumbre política en Palacio a la que acudieron sus principales alfiles, ¿qué hacer para salvar la reforma? Pues para comenzar, el Gobierno anuncia que no la retirará, aunque ha sido grosera desobligante, casi que despreciativa de la forma como la reforma ignoró los reparos de pacientes, médicos, de la academia que advierten sobre los peligros que se ciernen sobre el país si esta reforma se aprueba como está planeada.

Ahora se suman los reparos de los nueve parlamentarios. Resumámoslos rápidamente: Uno, que la reforma es regresiva en términos de derechos adquiridos. Dos, que hay ausencia de aval fiscal e insostenibilidad financiera. Tres, que desconocen los logros del sistema de salud construidos durante 40 años. Cuatro, que no resuelve los retos del sistema de salud actual. Quinto, que no garantiza transparencia en el manejo de los recursos. Sexto, que no representa un consenso nacional.