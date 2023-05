¿Qué opina María Isabel? Mal paseo de Gustavo Petro a Brasilia

No salió como muy lucida la cumbre de presidentes organizada por el mandatario brasilero Lula da Silva. Desde el presidente chileno Boric, hasta el uruguayo Lacalle, rechazaron que lo de la violación de derechos humanos de Maduro sea una simple narrativa, como intentó sostener Lula. Y revivir a Unasur, a donde Petro anunció que regresaremos, no quedó incluido dentro de las conclusiones finales del encuentro. Total, Petro perdió el viaje y a Lula no le quedó tan claro su liderazgo continental.