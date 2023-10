¿Qué opina María Isabel? Más oscuro no canta un gallo

Lo que ordena en Colombia, el Decreto 1684 de 2023, es que a pesar de que las disidencias de alias Mordisco no tuvieron el menor interés en subirse a la paz con Santos, porque les pareció más atractivo seguir narcotraficando y martirizando de paso a la población civil , ahora se obliga al polémico comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, a que ordene a sus tropas a nivel nacional no solo cuidar y mantener a salvo a los miembros de las Farc, sino facilitar el flujo normal de víveres y medicamentos destinados al Estado Mayor de las Farc.

“Firmar el cese al fuego con las disidencias de las Farc no significa que la inseguridad se haya acabado”, la dura advertencia de la procuradora para elecciones

Pero este tratamiento humanitario no es para la torturada población civil, es para un grupo terrorista que sigue activo en medio de una corta pausa al cese al fuego y sobre cuyas intenciones de parar el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal no hay todavía, y puede que tampoco lo haya finalmente, un compromiso de suspender tales actividades.

Nuevamente, nos encontramos con esta tremenda dualidad de órdenes, porque se advierte que, en ningún momento, las Fuerzas Militares dejarán de combatir las actividades ilegales, pero que, sin embargo, como se lee en el punto 22, “la inacción ordenada a las Fuerzas Militares puede implicar el incumplimiento de su misión constitucional que deviene de los fines esenciales del Estado”. La conclusión no es que más claro, sino que más oscuro no canta un gallo.

¿Qué opina María Isabel? Presidente Petro “abracadabra”

Como en los actos de magia, el presidente Petro desaparece durante días y luego vuelve a aparecer en el escenario público. Esta vez fue la disculpa de una rodilla raspada por cuenta de un porrazo. Pero sobre su no ida a una cita en el Chocó, el ministro de las TIC llegó a decir la ridiculez de que le había tocado quedarse en Bogotá, resolviendo la guerra entre Israel y Palestina.

Cuando no llega entre dos y cuatro horas tarde a una cita pública, o no llega del todo, sucede que se desaparece totalmente del escenario varios días, pero como ninguna vez, esta se había convertido en una prolongada y muy misteriosa desaparición. Volvieron a arreciar las elucubraciones acerca de su estado de salud, hasta que finalmente reapareció mostrando en imágenes la foto, el video, de un porrazo sufrido en alguna parte de su cuerpo.

Que al principio no sabíamos bien dónde era, qué pieza de su cuerpo era, si se trataba de un brazo, de una pierna o incluso del estómago, al cabo de las horas se supo que era en una rodilla. Con este porrazo del mandatario, se intentó justificar su prolongada desaparición del escenario público.

Pero el oso se lo lleva al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, porque no se puso de acuerdo con el presidente en la disculpa de la rodilla y más bien lo excusó de su no asistencia a un importante encuentro en el Chocó sobre conectividad a Internet, con la disculpa más ridícula del mundo, que es que el presidente Petro no había podido asistir porque estaba muy ocupado con el conflicto palestino-israelí y que le tocó quedarse en Bogotá resolviendo algunas cosas de carácter internacional.