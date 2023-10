¿Qué opina María Isabel? Mordisco, a dormir tranquilo

Y mientras tanto, ¿qué ofrece Mordisco de las disidencias de las Farc a cambio de tanta generosidad? No sabemos todavía. Es más, no sabemos siquiera si ofrezca algo distinto de supuestamente sentarse a negociar la paz con el Gobierno, sin que esté claro que esto incluya que él y su gente abandonarán sus actividades terroristas y narcotraficantes .

¿Qué opina María Isabel? Reforma a la salud, sin marco fiscal

La segunda característica -muy grave- de lo que pasó ayer en la Cámara es que no se sabe aún cuánto costará lo que se aprobó, si existen o no los recursos, y se llegó incluso a decir que ese concepto por parte del Ministerio de Hacienda no es necesario; es decir, es como si nos estuvieran llevando al matadero, a que nuestra salud se brinde improvisando las modificaciones en su prestación y que de pronto cuando hayamos destruido lo que hay, descubramos que plata para eso no hay, no existe.