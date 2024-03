¿Qué opina María Isabel? “No me lo maten”: la frase de Gustavo Petro

Cuando vino el proceso de paz de La Habana, Mordisco ni siquiera hizo el papelón de otros, como Iván Márquez, que estuvo muy formalito liderando el proceso, firmándolo y luego abandonándolo, traicionándolo a la primera oportunidad. En el caso de Mordisco, no sabemos a qué se debe ese curioso alias, pero sería interesante saber, por ejemplo, si viene de que les metía una mordida, o un mordisco, a las utilidades que recibían las Farc por sus actividades en el narcotráfico.

No se sabe, pero lo que es cierto es que la respuesta de Mordisco al presidente Petro, ante quien no mostró ni respeto ni miedo a los señalamientos de que es un traqueto disfrazado de narcotráfico, fue que cuando, en cambio, ellos [las disidencias] lo apoyaron como candidato, no lo consideraban un traqueto.