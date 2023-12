¿Qué opina María Isabel? Petro se declara incapaz de implementar el acuerdo con las Farc

Pero no contento con ese reconocimiento de su propia incapacidad, asegura Petro que una reforma agraria seria no se contentaría ni siquiera con la entrega de las tres millones de hectáreas pactadas que él declara que ya no va a entregar, porque son ilusorias, y que su gobierno no puede cumplir. La tarea seria sería entregar, dice Petro, en un futuro gobierno progresista, no menos de 15 millones de hectáreas, que él calcula son la extensión verdadera de las tierras fértiles hoy dedicadas a la ganadería y que deberían estar en manos de los campesinos.