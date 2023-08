¿Qué opina María Isabel? Plan diabólico contra EPS

Ha sido un proceso diabólico. La exministra Corcho advirtió que el sistema no funcionaba y que por eso había que sacar de operación a las EPS que tuvieran inversión privada, luego dijo que sí las dejaría operando, pero casi de adorno, entonces la muerte por inanición era inminente. Y llegó el día en que tres EPS mencionadas, anuncian que tal y como está su situación financiera, que calificaron como a angustiosa, dejarán de funcionar o dejarían a partir de septiembre.

El presidente Gustavo Petro niega que exista crisis en las EPS. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El primero, que los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema, y el segundo, que la Unidad de Pago por Capitación o UPC, que es la plata que da el gobierno por cada usuario o cada paciente, es insuficiente para atender el plan de beneficios de salud. Y un problema adicional, el Adres, que en la reforma del gobierno piensa convertir en el único manejador de los recursos de la salud en Colombia, no les está pagando a la EPS.

Según el ministro de Guillermo Alfonso Jaramillo, hay críticas porque no les está funcionando el negocio, pero que eso sí, no hablan de sus ganancias en 2020 y 2021. El doctor Jaramillo lo llamó una tormenta en un vaso de agua, pero 13 millones de colombianos sin atención médica no es una tormenta en un vaso de agua, es una catástrofe.