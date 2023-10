¿Qué opina María Isabel? Presidente Petro “abracadabra”

Cuando no llega entre dos y cuatro horas tarde a una cita pública, o no llega del todo, sucede que se desaparece totalmente del escenario varios días, pero como ninguna vez, esta se había convertido en una prolongada y muy misteriosa desaparición. Volvieron a arreciar las elucubraciones acerca de su estado de salud, hasta que finalmente reapareció mostrando en imágenes la foto, el video, de un porrazo sufrido en alguna parte de su cuerpo.

Que al principio no sabíamos bien dónde era, qué pieza de su cuerpo era, si se trataba de un brazo, de una pierna o incluso del estómago, al cabo de las horas se supo que era en una rodilla. Con este porrazo del mandatario, se intentó justificar su prolongada desaparición del escenario público.

Pero el oso se lo lleva al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, porque no se puso de acuerdo con el presidente en la disculpa de la rodilla y más bien lo excusó de su no asistencia a un importante encuentro en el Chocó sobre conectividad a Internet, con la disculpa más ridícula del mundo, que es que el presidente Petro no había podido asistir porque estaba muy ocupado con el conflicto palestino-israelí y que le tocó quedarse en Bogotá resolviendo algunas cosas de carácter internacional.