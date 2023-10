¿Qué opina María Isabel? Se cayó el gobierno por decreto

Una predicción no puede confundirse con un hecho sobreviniente, la predicción es algo que puede suceder, no se sabe cuándo ni cómo, el hecho sobreviniente ya llegó, ya se produjo y ya se conoce. Tampoco el calentamiento global ha llegado por el Gobierno, que es un hecho cantado para todo el planeta desde hace bastante, puede ser considerado un tema sobreviviente, existe el calentamiento global hace ya rato y el mundo está alerta al respecto.

Por lo demás, no deja de pesar en la decisión de la Corte, pero a voz baja, la coincidencia de la expedición del decreto de emergencia en La Guajira con la caída de la estantería política en el Congreso y los problemas delictuales que investiga la Fiscalía con respecto a la familia presidencial, que hace ver el decreto de emergencia económica como una especie de cortina de humo y como un peligroso recurso, además, que el Gobierno no descartaba replicar en varios lugares del país.

¿Qué opina María Isabel? Otra terna de uno

Sin embargo, antes de que fuera nombrada, esta se puso a dar declaraciones a los medios acerca de su cargo como una cotorra y el Gobierno optó por descartar su nombramiento, ya que consideró que la discreción no le daba, como es el caso de Laura Sarabia, que no abre la boca cuando no le toca. Sin embargo, con una activista de sus quilates, no sobraba hacerle el homenaje de incluirla en la terna para magistrada de la Corte Constitucional, así fuera como un gesto a pesar de que poca experiencia constitucional tiene ella.