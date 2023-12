¿Qué opina María Isabel? ¿Se viene el derecho de huelga en servicios públicos fundamentales?

A las 6:10 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 15 de diciembre en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a las declaraciones de la Coordinadora clave de la reforma laboral en la cámara María Fernanda Carrascal, más conocida como ‘Mafe’ sobre las motivaciones de la Corporación para aprobar ayer 16 artículos de la polémica reforma laboral que produce el temor de que no solo no contiene herramientas para formalizar el trabajo informal, sino que por el contrario, incluso podría poner en riesgo, el trabajo formal porque según los expertos, están amenazados algo así como 450 empleos formales.

Uno de los conceptos modernos que más coge fuerza para calcular la justificación de la remuneración a los empleados, a la clase trabajadora, que no orienta en nada a esta reforma es la productividad, pues la congresista Carrascal con mucho desparpajo pero sin mucho fondo, afirma que el asunto de la productividad no debe ser entendido como el aumento de los rendimientos de los dueños del capital, que de gestores de empleo han pasado a ser en este gobierno, los villanos del paseo.

La reforma, dice la representante Carrascal, tiende actualizar el código laboral de hace 70 años, se pretende impulsar los pactos colectivos que, según ella, no implican mayor costo para las empresas lo cual es pura paja porque el sistema sindical mal entendido, lleva privilegios como trabajadores que no trabajan y que además se vuelven intocables, no se pueden despedir porque tienen lo que se llama fuero sindical no importa si trabajan o no trabajan y si son eficientes o no son eficientes.