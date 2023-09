¿Qué opina María Isabel? Sillas vacías en la ONU

¿Qué opina María Isabel? Petro y las estrellas

Bien vestido, y en buen tono, el presidente colombiano desafió con su discurso a EEUU, al sistema financiero internacional, a las guerras mundiales que no nos dejan pensar en poblar las estrellas y a un auditorio semi- desocupado. Eso sí: en su discurso mezcló la poesía con la peligrosa travesía de los migran-tes por el Tapón del Darién, donde “esa mancha de todos los colores va configurando una obra de arte en el lecho de la tierra”. Lo que es evidente es que el mandatario colombiano está todavía muy lejos de ser el salvador del planeta Tierra.

¿Será que ha cogido fama de charlatán o que en realidad le tocó un momento de receso del auditorio? No sabemos, la verdad todavía no la conocemos, pero sí se notó que durante su visita a Chile este presidente viajero tuvo una inmersión en la poesía de Pablo Neruda , porque al llevar oportunamente el tema del peligroso éxodo de los migrantes del sur hacia el norte, atravesando el peligroso tapón del Darién, Petro describió el drama de la siguiente manera:

Obviamente, no iba a faltarle su elucubración espacial con esta máxima: “no nos dejan pensar en expandir la vida a las estrellas, porque nos tienen condenados a hacer la guerra”, pero cada vez se crece más su convencimiento de que él, Petro, será el salvador del planeta, ya no solo de Colombia con la ‘paz total’.