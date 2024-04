¿Qué opina María Isabel? “Vienen miles de muertos”: expresidente Gaviria

A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 4 de abril en SEMANA ? Pues la opinión gira en torno al prestigio que ayer recuperó el mancillado Congreso de la República como un poder autónomo, independiente y no comprable en todos los casos en los que el Gobierno lo quiera de títere aprobando todas sus iniciativas.

Así dijo: “Así como el Congreso le había hundido la reforma, por eso es que había que hacer una Constituyente”, es decir, a falta de que el Congreso haga lo que el Gobierno quiera, pues viene la Constituyente. Algo peor, dijo el presidente Petro, que como no se había podido hacer una concentración gradual y ordenada de las EPS, habría que hacer una transición “de golpe”.

Queda esa constancia, porque algunos opinan con razón que de alguna manera el daño ya está hecho y que Petro aquí no se detendrá y que incluso podrá tomar retaliaciones porque su proyecto bandera se hundió. De manera que yo no creo que con este episodio se pase esta amarga página.

Si llama la atención particular la intervención de la Nueva EPS, con mayoría del Estado entre sus accionistas, que arroja pérdidas por más de 411.000 millones de pesos. Porque dicha intervención tiene por detrás la intención de sacar a las cajas de compensación del paseo y que quede solito el Estado asumiendo el manejo de más de 11 millones de pacientes.

Y quedan resonando en el ambiente las palabras del expresidente César Gaviria. “Aquí viene una verdadera catástrofe social. El Gobierno no está preparado para atender a los 50 millones de pacientes de nuestro sistema de salud, vienen miles de muertes como consecuencia del camino inconstitucional que ha elegido”, ¿habrá algo que añadir?

¿Qué opina María Isabel? Las fallas que hundieron la reforma a la salud

Cuarto, en la hostilidad de la señora Corcho siguió el manejo de su reemplazo, el siguiente ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuyo manejo político del trámite de la reforma, según muchos, resultó peor que el de su antecesora, que es mucho decir. Quinto, la reforma que hizo poner patas arriba el sistema de salud bajo la advertencia de que lo construido sería arrasado a cambio de lo que hay por construir, en lugar de que convivieran las dos cosas, lo que funcionaba con lo que no y tratar de arreglar lo que no, por ejemplo en las zonas rurales.

Sexto, muy pronto el gobierno optó por negociar con los parlamentarios y no con los partidos, que se sintieron pordebajeados y vulnerada su autoridad. En Cámara, el Gobierno logró cuadrar muchos apoyos, pero en Senado, los héroes de la jornada, los nueve parlamentarios de la Comisión Séptima se mantuvieron en su posición de hundir la reforma a la salud y dejaron una constancia para este gobierno, no se hace todo lo que al señor Petro se le dé la gana, a costa de que el presidente acuse a estos parlamentarios de estar pagados por las EPS.

Y octavo el misterio con el que el Ministerio de Hacienda mantuvo oculto, o porque no lo tenía calculado, o porque no lo quiso revelar, porque no convenía, cuál era el costo total de la reforma. Incluso ayer el ministro Bonilla de Hacienda ni siquiera se presentó a la sesión a asumir la responsabilidad de dichos cálculos.