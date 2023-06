¿Qué opina María Isabel? Y el ELN, dele con su cinismo

No quisieron pactar el cese al fuego en enero y, mientras el acordado empieza a regir en agosto, Antonio García se queja de que el Ejército aún los combate, producto de la alianza con la “extrema derecha”.

¿Qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 28 de junio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a los seis muertos que dejaron los combates del ejército contra el ELN en Arauca, a lo que reaccionó el grupo guerrillero con una de sus habituales salidas de cinismo.

Dijo Antonio García que “es el fruto del plan de la extrema derecha en conjunto con las fuerzas militares seguir realizando operaciones contra el ELN y se sabe que no pasarán las acciones militares y de inteligencia”.

Antonio García, comandante del ELN. - Foto: afp

A lo anterior, el ministro de Defensa, que apareció por ahí, afirmó que este no es ningún plan de la extrema derecha, porque si no, él lo sería, sino que es fruto de que no hay un cese al fuego rigiendo y que, mientras tanto, las Fuerzas Militares seguirán cumpliendo su deber constitucional de realizar operaciones ofensivas.

Recordemos que el cese al fuego bilateral está acordado, pero apenas comenzará a regir a partir de agosto, con una duración, en principio, de seis meses. Según el ministro Velásquez, en confusas declaraciones, ese cese al fuego no comprende que se suspendan las operaciones militares en defensa de la población. Ya veremos.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez. - Foto: SEMANA

En cambio, el ELN sí ha advertido —claritico— que seguirá secuestrando y extorsionando de ser necesario. Como ha sido una constante, el ELN no entiende que su enemigo, su adversario, no es lo que ellos llaman la extrema derecha, sino todo colombiano, sin importar el color político que esté hastiado de su violencia y de sus hostigamientos a la población civil.

No ha entendido el ELN que la mayoría del país ha aprendido a no creerle nada y que por momentos la mesa de diálogos se parece más a una mamadera de gallo, al punto de que a estas alturas lo que se vislumbra es que el ELN sólo se desmovilizará a cambio de un revolcón político y económico del país.

Ahí sí, de un refundamiento de la patria, como en alguna época querían los paras, mientras los elenos se reservan el derecho a secuestrar y extorsionar hasta donde ellos digan.