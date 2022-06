¿Qué opina Rodolfo Hernández sobre el gobierno de Uribe? Esto dijo en entrevista con Jaime Bayly

Se acercan las elecciones presidenciales en Colombia y los candidatos continúan con sus reuniones, encuentros y entregando entrevistas, con el objetivo de captar votos que les permita alcanzar la Presidencia de la República el próximo 19 de junio.

A propósito, este jueves 9 de junio, el candidato Rodolfo Hernández ofreció una entrevista exclusiva al periodista peruano Jaime Bayly en Miami, Estados Unidos. En medio de ese encuentro, hablaron de varios temas, entre ellos del gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

En la entrevista, Hernández dejó claro cuál de los dos mandatos en los que estuvo Uribe (2002-2006 y 2006-2010), le gustó más.

“Yo soy sincero, el primer gobierno de Uribe fue bueno, el segundo pésimo. Quería montar un tercero, eso era un error. Él podía cumplir sus cuatro años y salir como César Rincón, en hombros, no quiso y mire los resultados. El segundo gobierno fue pésimo porque se puso a repetir lo que venían haciendo los anteriores, que era sobornar al Congreso para que le votaran algunas leyes, dar coímas, puestos, embajadas”, dijo Rodolfo Hernández al periodista Bayly.

En el desarrollo del diálogo con Bayly, Hernández también dijo que no le molestaba que lo compararan con el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump y que esos símiles “me da lo mismo”.

Con respecto a las comparaciones con Trump, Bayly dijo que el estadounidense también hizo su fortuna con la construcción, lo que lo motivó a preguntar cuántas edificaciones ha hecho el ingeniero. “Estamos llegando a las 20.000 casas”, apuntó el candidato.

En ese sentido, el comunicador preguntó si Rodolfo Hernández creía que Trump fue un buen presidente.

“Lo que escucho sin vivir aquí, porque tengo un hermano que vive en Los Ángeles, y lo que él me dice es que ‘vive y muere por Trump’, que cuando estuvo Trump en el poder es que se mejoró la economía tremendamente”, dijo el candidato.

Por otra parte, el periodista indagó al candidato sobre su riqueza, la cual asciende a más de 100 millones de dólares, y al entender que el colombiano tiene esa cantidad de dinero le preguntó: ¿qué hace en política?

“Yo creo que una manera de administrar independiente es no estar pendiente de qué ingresos tengo para poder vivir posteriormente. Yo ya tengo resuelto eso”, concluyó Rodolfo Hernández.

Rodolfo Hernández regresa a Colombia este sábado

El candidato presidencial Rodolfo Hernández afirmó este jueves 9 de junio que finalmente regresará a Colombia el próximo sábado (11 de junio).

Hernández, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, por compromisos de campaña, dijo que el Gobierno nacional le está proporcionando seguridad para su retorno al país.

“El ministro Daniel Palacios y el Gobierno nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes”, señaló el exalcalde de Bucaramanga en Twitter.

Horas antes, Hernández había puesto en duda su regreso al país tras denunciar amenazas en su contra.

“Con lo que está pasando hoy en Colombia, me toca tomar medidas de precaución, ser prudentes y la primera (decisión) que hemos tomado es que no me voy para Colombia y no sabemos cuándo nos vayamos”, dijo desde Miami.

“Cancelamos todo lo que son apariciones públicas, no las vamos a hacer”, agregó el exalcalde de Bucaramanga, quien le pidió al ministro del Interior, Daniel Palacios, poner atención a “la compra y venta de votos” en la costa Caribe.

“Ustedes ya saben la compra y venta de votos tan descarada en la costa Caribe, están jugando con el hambre de la gente. Esos son delitos, están tipificados en el Código Penal, es engaño al elector”, expresó.

Previamente, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción había anunciado que no asistirá a ningún evento público antes de la segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio.