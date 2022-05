¿Qué se necesita para que vuelva la reelección presidencial en Colombia?

Después de los dos períodos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, en el país no existe la posibilidad de reelegir mandatario.

El candidato Gustavo Petro, puntero en las encuestas, enfrenta el rumor de su supuesta intención de perpetuarse en el poder. Lo ha combatido muchas veces asegurando que, en caso de ser elegido, solo sería presidente por cuatro años. Este fin de semana, desde Santa Marta, el aspirante se volvió a referir al tema, generando una fuerte polémica por las implicaciones que tendría el fragmento de su discurso.

“Algunos me dicen, eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, sostuvo Petro.

Este tema, como siempre, lleva a pensar qué se necesita para lograr que en Colombia exista nuevamente la figura de la reelección, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su primer periodo.

Desde 1811, con las primeras constituciones de Colombia bajo las Provincias Unidas de la Nueva Granada, existió la reelección mediata. De esta manera, quienes estaban en el poder no podían ser reelegidos para el periodo siguiente.

Posteriormente, con las de 1863 y 1886, se permitió la reelección inmediata. Luego fue reformada, reduciendo el periodo a cuatro años y convirtiéndola en reelección mediata. Luego, con la Constitución de 1991, quedó completamente descartada esta posibilidad para evitar la concentración de poder y propiciar la alternancia.

El primer intento para lograr la reforma para habilitar la reelección fue en 2003, cuando el expresidente Uribe aún no cumplía el año en el poder. Luego, en medio de polémica y por medio del Acto Legislativo 02 de 2004, se logró la modificación de los artículos 127, 197 y 204 de la Constitución.

Se reeligió el expresidente Uribe y también Juan Manuel Santos, quien tuvo la iniciativa de eliminar la reelección que lo benefició por medio del Acto Legislativo 02 de 2015.

“No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”, dice el texto decretado por el Congreso de la República.

De esta manera, lo que se necesita para que vuelva la reelección presidencial en Colombia es convocar una nueva Constitución o un referendo de iniciativa popular que reforme la Constitución. El último debe ser por iniciativa del Gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5 % del censo electoral. También puede ser convocado por el Congreso, mediante una ley aprobada y como consulta de un proyecto de reforma constitucional.

La aprobación del referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de sufragantes. Este número, a su vez, debe exceder la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. Es decir, tiene un umbral del 25 % que se debe superar.

En 2003, los colombianos fueron a las urnas para votar el referendo constitucional convocado por Álvaro Uribe Vélez. Pero a pesar de la popularidad del expresidente, no cumplió el requisito del umbral necesario para aprobar las reformas consultadas.

En el caso de la asamblea constituyente, deberá ser aprobada por el Congreso de la República y someterla a votación de la ciudadanía. Antes del último paso, deberá pasar por la Corte Constitucional para decidir si se permite el proceso. Para esto, el umbral a superar será del 33 %.

Frente a la supuesta pretensión de Petro, cuyos opositores consideran una alerta temprana de lo que sería una posible perpetuación en el poder, necesita de unos requisitos difíciles de conseguir.