Queja contra Margarita Cabello Blanco en la que la señalaban de “politizar” la Procuraduría no prosperó en la Corte Suprema

En el análisis del caso, los magistrados advirtieron que los señalamientos no pueden considerarse como pruebas puesto que no existen indicios de irregularidades por parte de la Procuradora General.

Igualmente, se puso de presente el hecho que la queja no tuviera ningún tipo de rostro. Tras revisar la situación no se encontró justificación para que el quejoso no se identificara o no presentara información para contactarlo.