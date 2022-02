“Quiero dar una lucha por la juventud”: Fernando Posada

Fernando Posada es uno de los candidatos por el Nuevo Liberalismo para llegar a la Cámara de Representantes. Es politólogo de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Estudios de Política Latinoamericana en University College London. Posada conversó con SEMANA sobre su campaña y sus proyectos en apoyo a la juventud.

SEMANA: ¿Por qué lanzarse a la Cámara de Representantes por Bogotá?

F.P: Esto tiene dos razones. En primer lugar, hay un proceso de liderazgo que lo va llevando a uno al lugar natural donde se toman las decisiones y donde se dan los debates de país, que es en la política nacional y sobre todo en la política electoral. Y, en segundo lugar, yo creo que como periodista cubriendo temas de política permanentemente, entendiendo cómo funciona la política y cómo funcionan los políticos, sentí muchas veces que denunciaba, que investigaba casos de corrupción, pero que al final llegaban al poder unos nuevos corruptos. Entonces nos tocaba llegar con una nueva generación a dar la lucha por el país que queremos desde la política.

Esto surgió luego de haberme formado y tomado experiencia para entender bien cómo funciona la política y el Estado, y poder generar un verdadero cambio.

Posada lleva más de 50 días ininterrumpidos de campañas en las calles, con su claro mensaje de apoyo a la juventud y erradicación de la corrupción. - Foto: Fernando Posada

SEMANA: Es uno de los candidatos más jóvenes en esta elección.

F.P: Yo tengo 29 años. A pesar de ser uno de los candidatos más jóvenes, llevo más de 12 años preparándome en un proceso de liderazgo estudiantil, de representación, de activismo. Combino dos cosas fundamentales: “las ganas de hacer”, que tiene la juventud, y la experiencia de varios años trabajando y analizando la política.

Los jóvenes tenemos en este momento la responsabilidad y el deber moral de dar una lucha por la forma de política que queremos.

SEMANA: Tenemos unas elecciones legislativas que suelen opacarse por las consultas de las coaliciones. ¿Por qué los ciudadanos deben salir a votar este 13 de marzo?

F.P: Acá pasa algo muy curioso y es que el sistema político colombiano es un sistema con una relativa distribución de los poderes entre las tres ramas del poder; pero el debate público, al mismo tiempo, está muy centrado en la elección presidencial. Tenemos que plantear un Congreso distinto con valores, con prácticas, con principios, con personas idóneas que se hagan elegir únicamente con el deseo de representar a la ciudadanía y no de ir a hacer negocios ni de llenar sus arcas personales.

También porque hay que entender una cosa muy importante y es que todo lo que pase en una elección presidencial tiene que complementado con lo que pase en el Congreso. Por eso tiene que ser una representación de lo que es un país, de lo que está pasando en este momento, de cómo piensan colombianos y las colombianas.

El Congreso es, finalmente, donde se donde se establecen los presupuestos, donde se sancionan las leyes, donde se reforma la Constitución, donde se presentan proyectos de ley, donde se eligen cargos como el defensor, el procurador o el fiscal, que son los cargos fundamentales para el país.

SEMANA: ¿Cuáles son sus apuestas por la juventud?

F.P: Tengo cuatro banderas muy puntuales. La primera es la remuneración de las prácticas profesionales en el Estado colombiano; no más jóvenes trabajando gratis. En segundo lugar, la regulación de los contratos por prestación de servicios en las entidades estatales; no más abusos, no más personas trabajando sin vacaciones y licencia de maternidad. Tres, muchos países cuentan con una red de transporte público con una tarifa especial para los estudiantes. En Colombia eso no ocurre, necesitamos una tarifa especial de estudiantes. Cuatro, quiero construir un acuerdo nacional de todos los partidos por la creación de una política pública de salud mental con tres enfoques que nos han recomendando los expertos: un proceso de desestigmatización en la agenda nacional y el debate público sobre la salud mental; atención integral que incluya el acceso a medicamentos, tratamientos, atención continua y unas buenas condiciones laborales; educación emocional desde la edad más temprana en Colombia, tenemos que hablar de la educación emocional desde los primeros 2 años de edad hasta terminar el colegio. Eso es lo que quiero trabajar, mi bandera es más oportunidades para los jóvenes.

SEMANA: ¿Y por qué el Nuevo Liberalismo?

F.P: El Nuevo Liberalismo es un partido que ha hecho una serie de apuestas, primero, a lo largo de la historia, defendió la integridad del Estado colombiano cuando la mafia amenazó su estabilidad. Ahora mismo, el Nuevo Liberalismo, luego de 40 años de haberse creado, es el único partido en Colombia que tiene una lista cerrada encabezada por una mujer afro; una lista cerrada y cremallera que garantiza una equidad en el acceso a las comunidades, con representación real de lo que es el territorio colombiano. Un partido que ha dado la apuesta por la juventud y que me ha abierto las puertas a mi. Pocos partidos están listos para abrir el debate que se necesita en el país.

Posada cree en la importancia de brindar nuevas oportunidades a los jóvenes y de crear una política en pro de la salud mental. - Foto: Fernando Posada

SEMANA: Recientemente su sede de campaña sufrió un ataque de vandalismo y fue destruida la pancarta principal de la entrada. ¿Cómo tomó este mensaje? ¿Qué le diría a sus detractores?

F.P: Ese ataque fue doloroso, pero respondimos únicamente con esperanza y con convicción. Volvimos a instalar nuestra sede de campaña, volvimos a tener nuestra publicidad de campaña. De hecho, ese día muchos partidos y muchos sectores de distintos ámbitos de la política nacional nos manifestaron su apoyo y solidaridad. Nos dimos cuenta que los violentos son muy pocos y son una muy minoría de lo que es un debate público democrático. Tenemos que sacar todas las expresiones de violencia y de odio a la política.