“Quiero que pague la condena en la cárcel”, la súplica de Arlex Torres, tras la captura del asesino de su mamá y su hermana

Para hablar de Arlex Torres hay que remontarse al año 1997 cuando su mamá la empresaria Estela Toro Arias, y su hermana, Leonela Tatiana Torres Arias, fueron asesinados por el abogado Rubiel Díaz Londoño. Arlex le contó a SEMANA que para la época del doble homicidio, Londoño era el abogado de la familia y quien conocía todos los negocios que les había dejado su padre, el rejoneador Arlex Torres, quien murió secuestrado.

El abogado, Rubiel Díaz Londoño, fue capturado por la Policía tras reportar una orden de captura vigente por doble homicidio. - Foto: Policía

Según explicó Torres, su hermana Tatiana y su mamá Estela, se le habían convertido en una piedra en el zapato al abogado Londoño para disponer de la herencia que les había dejado el rejoneador, quien contaba con empresas y una amplia fortuna económica, que para él, a la fecha de hoy era incalculable.

Dijo Arlex, que el abogado Londoño decidió cometer el doble asesinato de sus familiares para poderse quedar con la fortuna que había logrado forjar su papá. “Mi papá fue reconocido en Colombia y en España como el mejor rejoneador de la época, y la noticia tuvo mucho impacto por que el criminal era el abogado de la familia y él tenía conocimiento de las empresas y bienes de mi papá”, indicó Torres.

Agregó que, “el motivo del crimen fue para robarse la herencia que nos correspondía a mi y a mi hermanos y asesinó a mi hermana por que ella se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato”.

Explicó Torres, que desde el 2001 cuando se impuso la condena de 26 años de prisión contra Londoño por el doble asesinato de su mamá y su hermana, este se convirtió en prófugo de la justicia hasta el pasado sábado cuando fue capturado. Dijo Torres, que tantos años evadiendo a las autoridades, se debe a que posiblemente contó con la ayuda de funcionarios de la Policía.

El abogado, Rubiel Díaz Londoño, fue capturado por la Policía tras reportar una orden de captura vigente por doble homicidio. - Foto: Policía

“Cuando fue capturado en esta ocasión, el condenado le ofreció 100 millones de pesos al policía que lo detuvo”, reveló Arlex Torres. Agregó que, “el abogado fue condenado en el 2001 a 26 años de prisión, que era la pena máxima, luego el tribunal en el 2003 le rebajó la pena a 18 años de prisión y en casación fue negada, dejando en firme la condena del tribunal”.

Tras conseguir este logro, como lo calificó Arlex, el de que se lograra la captura del abogado, dijo que espera que ahora la justicia no le conceda ningún tipo de beneficio al responsable del doble homicidio de sus familiares.

“El tipo fue el que accionó el arma de fuego con la que fueron asesinadas mi mamá y mi hermana. Estoy esperando que pague condena en la cárcel, las autoridades les pido que no accedan a una petición de casa por cárcel para favorecer a este tipo que cometió un feminicidio y esto no puede ser premiado”, manifestó.

El coronel Jhon Urrea, comandante de Policía en Atlántico dijo que el abogado, Rubiel Díaz Londoño, tenía una cédula falsa al momento de su captura. - Foto: Policía

Yo creo que hay parte de policías que si tenían conocimiento de ese caso y que él estaba pagando para que no fuera capturado, pasó mucho tiempo y la verdad no entiendo porque pasó tanto tiempo y no fue capturado, si no es por mí el caso queda en la impunidad, me tocó ir al juzgado para que expidieran la orden de captura, hice la investigación y si no hubiese hecho eso el tipo seguiría libre, yo fui el que removí el caso para que se diera la captura”, añadió.

“Al momento de la captura, esta persona, pretendía engañar a los funcionarios de policía que realizaban el procedimiento, presentando una cedula con nombres diferentes, pero con la misma impresión dactilar, por lo que fue necesario ingresarlo a la web service, donde se determina que estaba cedulado dos veces, y con anulación de la cédula que presentaba como su identificación”, dijo por su parte la Policía.