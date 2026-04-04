Recapturado el ‘monstruo de Anapoima’, que se había fugado de una cárcel en el Valle del Cauca

Fuentes del Inpec confirmaron que en las últimas horas fue recapturado Alexander Díaz Alvarado, conocido como el monstruo de Anapoima, quien se había fugado de una cárcel de Jamundí en el Valle del Cauca.

Dos presos se le fugaron al Inpec en Semana Santa. Foto: César Flechas - SEMANA

Indicaron las fuentes que a las 11 de la mañana, en la calle 24 Sur sector puente de la Cartagena, en Ibagué, se logró la captura de Díaz Alvarado.

Al recapturado lo sindican de haber torturado y asesinado durante un robo a una pareja de adultos mayores en Anapoima, Cundinamarca hace unos años.

Otra fuga

En Semana Santa fueron dos fugas las que se registraron de cárceles bajo administración del Inpec. La otra registrada ocurrió en Bogotá.

Se trata, en este segundo caso, de Dago Alberto Martínez, un sujeto que se encontraba detenido en la cárcel de máxima seguridad de Bogotá y quien se encontraba en proceso de ser extraditado a Perú.

El Inpec en el ojo el ojo del huracán por nueva fuga de presos. Foto: John Paz / Colprensa

De acuerdo con la información de fuentes abiertas, Martínez está siendo requerido por autoridades del vecino país por un delito de extrema gravedad. Lo acusan de ser el presunto responsable del homicidio de una enfermera.

Tras la complejidad del caso, este sujeto habría llegado a Colombia para esconderse de la persecución de las autoridades peruanas.

Las fugas de estos delincuentes revivieron los vergonzosos episodios de otros criminales que se han burlado del sistema penitenciario.

Otro de los casos ocurrió en La Picota con alias Matamba. Este cabecilla de la organización criminal conocida como La Cordillera, salió como Pedro por su casa.

El caso de Matamba dejó mal parado al sistema penitenciario del país. Foto: SEMANA

El sujeto se uniformó de guardián del Inpec, caminó por los pasillos de los extraditables, considerado como de los más seguros, llegó hasta la puerta principal, luego al parqueadero y se montó en un carro que allí lo estaba esperando para completar el plan.