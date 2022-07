Red de corrupción de Mario Castaño | Capturan al director de la Escuela Taller de Salamina, en Caldas

En la tarde de este viernes, James Peña Garzón, director de la Escuela Taller de Salamina, en Caldas, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía por sus sus vínculos con la red de corrupción que lideraba el senador liberal Mario Castaño. En varias interceptaciones telefónicas, publicadas en exclusiva por SEMANA, los integrantes de la red criminal hacen referencia a Garzón y la entrega de millonarios contratos.

En una interceptación, Nova Lorena Cañón –quien fungía como relacionista pública de Mario Castaño– menciona la existencia de varias reuniones con el director de la Escuela Taller. Para “ayudarlo” con la obtención de contratos se fijaron encuentros en varios ministerios.

La misma Cañón, en un interrogatorio con la Fiscalía, indicó que en septiembre de 2019 el congresista liberal –uno de los dirigentes políticos más importantes del Eje Cafetero– le manifestó la necesidad y urgencia para ponerse en contacto con esa Fundación.

“En esa reunión Mario me habla de la Escuela Taller de Salamina, Caldas. Me dice que hay un proyecto, en MinCultura, sin recursos, y me dice que si es posible que me acerque al viceministro Londoño y consiga los 2 mil millones, para que sean trasladados de Hacienda a Cultura. Es ahí donde él me envía el celular del viceministro”, explicó.

“En esa misma oportunidad, fue que Mario Castaño me ofreció el 15 % de los 2.000 millones, es decir, 300 millones”, señaló la mujer, quien aclaró que el dinero debía ser compartido con otro lobista llamado Pablo Gómez y otra persona que finalmente no participó en las gestiones.

En el interrogatorio revelado por SEMANA, Cañón indicó que se utilizaron todo tipo de estrategias para conseguir esos recursos. “James nos comenta que se reuniría con el viceministro de Cultura Argote, con el fin de presentarle los proyectos de la Escuela Taller de Salamina; dice que Mario Castaño consiguió unos recursos que iban a ser trasladados a Cultura, que él debía ir a preguntar si estos recursos ya estaban en Cultura y que de paso iba a preguntar por el proyecto del Tolima. Él se fue para donde el viceministro, al día siguiente me llama a mí muy temprano preocupado porque él en esa reunión había utilizado mi nombre diciendo que yo iba a conseguir 8.500 millones de pesos.

“Me dijo que lo disculpara, yo le pregunté que si el proyecto no se iba a presentar por 3.000 millones, se puso a llorar, me pidió excusas, le pregunté que si el senador Castaño sabía de la reunión y dijo que sí, que después de salir del ministerio se había encontrado con el senador y lo había comentado”, explicó.

Sin embargo, las relaciones entre la organización criminal y James Peña no terminaron para nada bien. Otra persona identificada como Pablo –y quien hasta la fecha no ha sido vinculada formalmente con la investigación– aseguró que después de una discusión el director de la Escuela Taller no volvió a contestarles.

“Pablo menciona que James (director de la Escuela Taller de Salamina) no le volvió a contestar el teléfono, que armó un avispero en el ministerio y nunca presentó los proyectos; que James quedó con 1.700 millones de pesos y está tranquilo (...) No sé qué era lo que Pablo hablaba con James de plata. Se habla también de que James va a colocar unos talleres escuela que valen entre 70 y 80 millones de pesos por municipio”, agregó Cañón.

Dijo que si el ministerio aprobaba 500 millones de pesos, James se quedaba con una parte. “Se menciona que si Mario Castaño está de por medio, las cosas se hacen”, aseguró la lobista. Al inicio de cada uno de los interrogatorios, Cañón pedía que le entregaran su celular, que está en poder de la Fiscalía bajo cadena de custodia. Ahí se guiaba para no cometer imprecisiones y verificar fechas de reuniones, sitios, montos, tipos de contratos y qué alcaldes y entidades visitó para las misiones en nombre del señalado corrupto senador Castaño.

Por estos hechos de corrupción la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el senador Mario Castaño por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado y estafa.