Repartir condones, una estrategia repetida en las campañas

“¡Juicio, pues! Cuídate y vota este 29 de mayo”, es el mensaje en los condones que se están utilizando para hacer campaña al candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, en que, además, está su rostro impreso.

De acuerdo con los promotores de esta campaña, el objetivo es entregar un mensaje “disruptivo que pegara en los jóvenes”, porque es el público con el que quieren conectar. Estos implementos los entregan en discotecas y universidades, como un mensaje para que se disfrute la sexualidad, pero con protección.

Como era de esperarse, las imágenes de personas con los preservativos que tienen la cara de Fico se hicieron virales en las redes sociales y desataron toda clase de comentarios.

Pero esta no es la primera vez que se repartan condones en época electoral.

Hace apenas dos meses, con el lema “¡Se vino el cambio! Vota Pacto Histórico”, los promotores de esta campaña, que buscaban en ese momento impulsar sus listas al Congreso de la República, también entregaron preservativos.

La imagen la compartió el senador de la República y cabeza de lista de esta convergencia política, Gustavo Bolívar.

La iniciativa generó comentarios de apoyo y de rechazo en las redes sociales y hay quienes critican que la idea no es original, porque es una acción que ya había puesto en marcha la campaña de Sergio Fajardo.

En efecto, en su campaña presidencial de 2018, el equipo del hoy candidato de la Coalición Centro Esperanza, regaló condones en cuyo empaque se destacaban frases como: “Dale duro a la pasión, nosotros duro a la corrupción”, o “Hágalo sin miedo, vote con confianza”.

El asunto desató toda una polémica, pero ante las críticas, Fajardo respondió que la intención era mostrar que él era un candidato que inspiraba confianza.

Gracias Isa por mostrar que tuvieron que copiarnos de hace 4 años. https://t.co/LCYyvDN3G9 pic.twitter.com/coLlDC1eGn — Tequila sin L pero con Esperanza 🚴 (@tequila_sinL) January 9, 2022

En 2019, durante las elecciones regionales, la candidata por la Asamblea de Santander, Brenda Abril, entregó a jóvenes y adultos condones con su rostro, los datos del tarjetón y sus redes sociales, con el fin de dar a conocer su propuesta política.

Otro de los que recurrió a la entrega de preservativos fue el senador Roy Barreras, hoy miembro del Pacto Histórico. En 2014, cuando era candidato al Senado de La U, su campaña repartió condones con el lema “métela toda por la paz”.

Si bien ha sido usada mucho más en los últimos años, la verdad es que esta estrategia de repartir preservativos es de vieja data en la política colombiana.

Una de las primeras en hacerlo fue la hoy candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien durante su campaña al Congreso en 1994 se dedicó a repartir condones por todo Bogotá “para frenar el sida de la corrupción”.

Pero Betancourt no solo innovó con los condones, a principios de 2002, cuando era candidata presidencial, también repartió pastillas de viagra, para que “los colombianos no sigan insatisfechos”. No obstante, detuvo su acción cuando las autoridades sanitarias le advirtieron del peligro que esto podría causar.

En todo caso, las autoridades sanitarias han advertido en varias oportunidades que, si bien no tiene nada de malo regalar condones, incluso puede dar la imagen de una sexualidad segura, se debe tener en cuenta que, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, los preservativos no son 100 % infalibles.