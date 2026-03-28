Reportan problemas de movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio por accidente de tractocamión

En la madrugada de este sábado, 28 de marzo, se registró un accidente de tránsito en la vía que comunica a Bogotá con la ciudad de Villavicencio, afectando la movilidad de este importante corredor vial.

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El hecho ocurrió sobre las 4:50 de la mañana en el sector del puente militar I, por lo que las autoridades cerraron la vía por más de una hora entre el kilómetro 44+700 y el kilómetro 35+000 debido al siniestro vial.

“Teniendo en cuenta las condiciones del puente metálico y por el peso del vehículo, se debe esperar que se haga manejo de la carga para poder moverlo con las grúas lo que demorará la situación”, informó la concesión que opera el corredor vial en el centro del país.

Además, anunciaron que se preparaban pasos alternos por el puente metálico II, con el fin de no afectar la movilidad en el sector, en medio del inicio de la Semana Santa, donde miles de colombianos se alistan para viajar.

Sobre las 5:35 de la mañana, las autoridades iniciaron la instalación de señalización, a la espera de la Policía de Tránsito, para iniciar con el control del tráfico y buscar una solución urgente a la afectación.

Pasadas las 6:00 de la mañana se inició con los pasos alternados desde el kilómetro 35+000, en el sector de El Tablón, hasta el kilómetro 58+000, en Guayabetal en el sentido Bogotá-Villavicencio.

La concesión vial también informó que al paso controlado en el sector del accidente también se sumó un cierre temporal y preventivo en el kilómetro 74+900 en el sentido entre Villavicencio y Bogotá.

Este último, con el fin de evitar congestión vehicular en el sector de Chirajara y en los túneles de la nueva calzada, en medio del plan éxodo de la Semana Santa, el cual movilizara una gran cantidad de turistas.

El pasado viernes, 27 de marzo, el concesionario Coviandina informó que las autoridades se encontraban preparadas para atender cualquier eventualidad que se pudiera presentar en el marco de la semana mayor, ante el incremento del flujo vehicular por este corredor vial.

Para ello, anunció la suspensión de trabajos sobre la vía y el aumento del personal en los peajes, las unidades de inspección vial, los carro-taller, las ambulancias, las grúas y los equipos de rescate.

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También pidió a los turistas que se desplazarán por esta vía que estén atentos a las indicaciones de las autoridades de tránsito y de los controladores de tráfico de Coviandina.

Además, solicitó respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad y mantener una distancia de seguridad mínima de 50 metros, especialmente en túneles y viaductos.