Representante Julio César Triana señaló circulación de droga de Iván Mordisco en las carreteras del país: “La permisividad fortaleció al EMC”

La Dirección de Tránsito y Transporte informó sobre la incautación de 1.400 kilos de marihuana en la vía que de Palmira conduce a Pitalito, Huila.

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 7:22 p. m.
Incautación de marihuana en carreteras de Colombia
Tras la incautación de 1.400 kilos de marihuana en la vía Popayán–La Portada, en jurisdicción de Isnos, Huila, el representante a la Cámara Julio César Triana se pronunció sobre el operativo y lanzó críticas a la política de seguridad y paz del Gobierno nacional.

Incautación de marihuana en carreteras de Colombia
Triana afirmó que la incautación de esa droga “no es un hecho aislado”, sino un reflejo de “decisiones que terminaron legitimando a un grupo narcotraficante como actor político”, refiriéndose al Estado Mayor Central (EMC) y a las decisiones que el Gobierno nacional ha tomado para enfrentar a ese grupo criminal.

Según escribió el congresista en su cuenta de X, la actual situación de esa organización se debe a la “permisividad” del Ejecutivo que, a su juicio, permitió que estas estructuras “crecieran, se financiaran y ampliaran su control territorial”.

Incautación de marihuana en carreteras de Colombia
El congresista recordó que en 2023 el Gobierno instaló una mesa de negociación con esa disidencia en el marco de la paz total, pese a que su funcionamiento dependía del narcotráfico. En virtud de eso, Trina puso sobre la mesa tres cifras que ha dejado el accionar del EMC.

Entre ellas: 155 acciones violentas registradas durante el cese al fuego (96 de ellas dirigidas contra civiles), un crecimiento del 20 % entre 2024 y 2025 y un pie de fuerza que llegó a 3.919 integrantes, con 640 nuevos reclutados.

Incautación de marihuana en carreteras de Colombia
Triana destacó la actuación policial y señaló que este caso demuestra la capacidad operativa de la institución frente a las economías ilegales. Sin embargo, insistió en que el Gobierno debe concentrarse en “recuperar el control territorial, fortalecer la inteligencia y garantizar seguridad para el Huila y para el país”.

El pronunciamiento se produjo después de que la Policía informara que la marihuana estaba oculta en paneles adaptados para un cuarto frío dentro de un camión de servicio público que viajaba entre Cali y Pitalito.

El conductor fue capturado y, según información de inteligencia, el cargamento pertenecería al Frente Dagoberto Ramos del EMC.

Incautación de marihuana en carreteras de Colombia
La brigadier general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte, señaló que la incautación, cuyo peso final está en verificación, constituye un golpe a las economías ilícitas de esa estructura y resaltó la colaboración de una fuente humana que alertó sobre el vehículo.

