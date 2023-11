“Respuesta imb***”: Fiscal Barbosa critica con dureza propuesta de dar un millón de pesos por no delinquir

Barbosa también manifestó que la paz no está llena de “discursos tontos” y “sin contenido”. “La paz no es la paz grandilocuente, no es la paz llena de discursos tontos, sin contenido; la paz es esa paz cotidiana, la paz del barrio, la paz que tiene que ver con unos contextos de convivencia, la paz que tiene que ver con que no violenten a las mujeres, la paz que tiene que ver con la labor que ha hecho la Policía desde el punto de vista preventivo, que es la de acercarse al ciudadano, esa paz que se logra dándole recursos a las víctimas y no a los victimarios”, subrayó el alto funcionario.