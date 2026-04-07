Riña acabó con la vida de joven campeón nacional de futsal con el Aston Huila de Neiva: “era un chico noble”

Ha pasado más de una semana y en Neiva aún se habla de la muerte de Sebastián Muñoz Artunduaga.

Es que para sus seres queridos, el modo en que murió este joven apasionado por el deporte resulta aún increíble.

Según el diario La Nación, Sebastián se vio inmerso en una riña en la madrugada del domingo de Ramos, en la calle 14 con carrera 5, comuna Cuatro de Neiva.

Panorámica de la ciudad de Neiva, donde ocurrió la tragedia. Foto: Getty Images

Al parecer, la discusión por el casco de una moto con otro joven provocó que este último lo atacara con un arma blanca.

Aunque Sebastián fue llevado a un centro médico para que intentaran salvarle la vida, esto no fue posible.

El agresor fue detenido. “Gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, la Policía Nacional en Neiva logró la captura en flagrancia de un hombre de 31 años de edad que presuntamente agredió con arma cortopunzante a otro ciudadano, causándole la muerte”, dijo en su momento el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

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“Sebas era una persona muy noble, un joven que le gustaba mucho el deporte, tenía su grupo de amigos con el que mantenía jugando futsal en los polideportivos de la ciudad”, dijo sobre la víctima Alejandra Muñoz, quien fue su entrenadora en el club Aston Huila.

“En el año 2017 nos acompañó con el equipo Aston Huila Futsal a participar en un interclubes que se realizó en la ciudad de Villavicencio, en el cual salimos campeones Sub-15”, indicó.

El joven es recordado por ser parte de una familia de futbolistas, camino que también había seguido su padre.

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El arquero profesional de futsal Santiago Mosquera, con quien Sebastián Muñoz compartió en este deporte, se refirió sobre lo sucedido.

“Con Sebastián nos conocíamos hace mucho tiempo, jugamos futsal juntos, éramos muy parceros, salíamos y compartíamos bastante, él era loco en el buen sentido de la palabra”, le dijo al diario La Nación el deportista.

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