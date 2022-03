Robledo le envió mensaje a Sergio Fajardo: lo que sigue es ganar la Presidencia

El senador Jorge Enrique Robledo reconoció su derrota en las votaciones de la Coalición Centro Esperanza en las consultas presidenciales que se adelantaron este domingo en Colombia.

Robledo, quien renunció al Polo Democrático para crear su movimiento Dignidad y presentar su candidatura presidencial, felicitó a Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia que ganó la consulta de la Coalición Centro Esperanza.

“Lo que sigue es pasar a la segunda vuelta en las elecciones de mayo y en junio ganar la Presidencia”, trinó Robledo en el mensaje en el que felicitó directamente a Fajardo.

En su boletín número 29, la Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que la Coalición Centro Esperanza obtuvo 2.078.025. Sergio Fajardo alcanzó 691.698 votos, superando a Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, que registró 467.015 votos.

En el tercer lugar se encuentra el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya y una de las sorpresas de la jornada con 442.392 votos; en el cuarto lugar el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, con 322.394 sufragios, y, en el último lugar, el senador Jorge Enrique Robledo con 154.526 votos.

En la votación de esta coalición se registraron 62.065 votos nulos y 58.343 tarjetones se entregaron sin marcar.

Felicitaciones a @sergio_fajardo por haber ganado la consulta de la Coalición Centro Esperanza.

Lo que sigue es pasar a la segunda vuelta en las elecciones de mayo y en junio ganar la Presidencia. — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) March 13, 2022

En las otras consultas resultaron victoriosos el senador Gustavo Petro Urrego por el Pacto Histórico con 4.267.751 votos y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con 2.049.288 votos.

Estos nombres se sumarán a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández, Íngrid Betancourt, Óscar Iván Zuluaga, Luis Pérez, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez Martínez y Luis Gilberto Murillo.

Mensaje de Galán

Por su parte, Juan Manuel Galán, representante del Nuevo Liberalismo, felicitó a Fajardo y anunció que representa los “principios” de la Coalición Centro Esperanza.

“A @sergio_fajardo mis felicitaciones. Ha hecho una buena campaña y nos ha dado un ejemplo de paciencia y coherencia. Con estoicismo recibió golpes y se supo reponer. Es un digno representante de los principios sobre los que construimos la Coalición Centro Esperanza”, afirmó el exsenador liberal, hijo mayor del recordado Luis Carlos Galán Sarmiento.

La molestia de Carlos Amaya

Cuando inició el conteo de votos, el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya publicó un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que hacía un llamado a la esperanza y el positivismo. Esto teniendo en cuenta que su nombre lideraba la lista de votación de la Coalición Esperanza.

Con el pasar de las horas, el nombre de Amaya, que despuntó en el primer puesto, se fue cayendo hasta ubicarse en el tercer lugar. Amaya calificó los resultados como “un milagro electoral” haber recibido tanto apoyo en estos comicios. Sin embargo, cuestionó la falta de apoyo de su partido la Alianza Verde.

“Aquí lo que yo tengo es energía. Tengo 37 años y no se está acabando mi vida política, hoy está empezando. Así que vamos a ser la voz de los que nunca han tenido voz, la voz de los campesinos, de los comerciantes, de los vendedores ambulantes, de gente que nunca ha sido escuchada”, afirmó.

El precandidato también aprovechó para reafirmar una denuncia sobre presuntas irregularidades en algunos puestos de votación. “Esos campesinos que hoy fueron engañados, a quienes les dijeron que no había tarjetones de la Coalición Centro Esperanza, a pesar de eso tienen la esperanza que este país puede cambiar y que el campo puede tener el lugar que se merece”.

“Tenemos audios de gente y campesinos que dicen que fueron y no les entregaron el tarjetón. Incluso había problemas en las mesas porque jurados decían que si la persona no decía ‘consulta Centro Esperanza’ no le entregaban el tarjetón si decía consulta Esperanza de Centro. Bueno, muchas cosas que pasaron en estos casos, hay que aprender a ser un buen perdedor y creemos que la democracia habló y aceptamos este resultado electoral”, destacó Amaya.