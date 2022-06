Rodrigo Lara regresa a los quirófanos y reafirma su voto por Rodolfo Hernández

La exfórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez dice que no ha hablado con Rodolfo Hernández y que no necesita hacerlo.

Tres días después de la derrota en las urnas, Rodrigo Lara Sánchez, la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, decidió volver a su vida cotidiana: los quirófanos y la facultad de medicina de la Uninavarra y la Surcolombiana en Neiva.

El anuncio lo hizo este miércoles en un video que divulgó a través de sus redes sociales donde luce una bata y está en un centro médico. Lara agradeció a los más de 5 millones de colombianos que respaldaron su proyecto político.

“Vamos a seguir presente, luchando por este país, por el reconocimiento del personal de salud, los médicos, las enfermeras”, dijo. Y anunció que su voto el próximo 19 de junio será por el ingeniero Rodolfo Hernández.

“No he hablado con él, no necesito nada, no quiero nada, pero conscientemente he decidido apoyarlo. Yo quiero una Colombia sin corrupción, que sea austera, que gastemos menos, que sea más eficiente y le reconozca salarios adecuados y unas condiciones laborales adecuadas al sector salud. Por eso, mi decisión es votar el próximo 19 por el ingeniero Rodolfo Hernández”, reiteró.

Lara es uno de los cirujanos de tórax más reconocidos del país y tiene una hoja de vida brillante en el sector de salud.

En esta oportunidad, el Huila no le correspondió. Lara Sánchez goza de respeto y admiración en la región, pero el departamento prefirió apostarle en las urnas a Rodolfo Hernández, un ingeniero que llegó a Neiva una semana antes de las elecciones y no recorrió el departamento. Aún así conquistó 223.473 respaldos, frente Gustavo Petro que logró 162.609 y Fico Gutiérrez, 81.155.

En el Huila, Federico Gutiérrez no ganó en ningún municipio. Ni siquiera en Neiva, la capital que gobernó Lara Sánchez en el periodo pasado y donde el candidato de la centroderecha obtuvo 36.524 votos, algo más de la mitad de los que alcanzó Gustavo Petro (68.732).

Lara Sánchez no ha dicho oficialmente si regresará a la arena política, pero seguramente lo hará en un escenario más regional. De hecho, antes de recibir el ofrecimiento de la fórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez, su norte era la Gobernación del Huila.

Hoy, con una exposición mediática importante, con un país que lo conoce tras la campaña de Fico Gutiérrez, la candidatura de Lara Sánchez podría tomar fuerza, aunque sus opositores políticos en su departamento dicen que los menos de 100.000 votos que logró Lara y el competidor de la centroderecha el fin de semana pasado lo pondrían en aprietos.