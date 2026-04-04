Roy Barreras lanzó pulla a Claudia López y Sergio Fajardo: “Abandonan el centro”

Cada vez están más cerca las elecciones presidenciales, dado que la primera vuelta tendrá fecha el próximo 31 de mayo. En medio de este escenario, cada vez está más agitado el espectro político y cada vez son más los ataques y críticas que se hacen entre candidatos y políticos influyentes.

Tras la decantación de candidaturas, junto con las elecciones legislativas, la derecha buscaba, a través de su consulta, elegir a su candidato, que finalmente resultó ser Paloma Valencia, con Juan Daniel Oviedo, de vicepresidente. Este último representando al centro político.

Roy Barreras es uno de los candidatos presidenciales en la contienda electoral. Foto: José Vargas

Recientemente, una voz política que ha sido sonora en el Gobierno Petro se pronunció respecto a varios candidatos y cómo están moviéndose, según sus intereses.

Se trata de Roy Barreras, quien habló a través de un video sobre unos supuestos rumores de un acercamiento suyo a la campaña de Paloma Valencia.

“Unos uribistas, quizás pensando con el deseo, esparcieron un rumor de que yo podía llegar o que tenía acercamientos con la campaña del falso centro de Paloma y Oviedo”, concluyó.

Lara, Galán, Luna , Cárdenas terminaron atrapados por la derecha. Si Claudia y Fajardo también abandonan el centro para irse detrás del espejismo de Oviedo/Paloma, yo no abandono el centro. Aquí estoy y aquí me quedo. pic.twitter.com/FBUIvgs7vG — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 4, 2026

Aseguró que eso era falso y que Uribe marcó la cancha en las elecciones, asegurando que esta iba desde Fajardo y hasta Abelardo y que luego, Claudia López no descartó la posibilidad de votar por Paloma Valencia. “Se derechizaron”, aseguró.

Esto dijo el político colombiano tras el agitado panorama electoral. Foto: LILIANA RINCÓN

“Así que aquí estoy y aquí me quedo, siendo, si me toca, el único candidato de centro izquierda, que defiende la unidad del país, sin traicionar los principios, sin derechizarme, sin cometer el error que cometió el hijo de Serpa, los hijos de Lara y de Galán”, indicó.

Acompañado de su video, aseguró que “Lara, Galán, Luna, Cárdenas, terminaron atrapados por la derecha. Si Claudia y Fajardo también abandonan el centro para irse detrás del espejismo de Oviedo/Paloma, yo no abandono el centro. Aquí estoy y aquí me quedo”, indicó.