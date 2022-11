Roy Barreras responde duro a la arremetida de Diego Molano: “de tu gobierno bombardeador de niños no fui amigo”

En entrevista con SEMANA, el presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró que busca concluir la presidencia del Congreso y retirarse, al tiempor que hizo un balance de los primeros 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro y les pidió a algunos ministros que asuman su papel. En la entrevista, el presidente del Congreso fue consultado por la seguridad en el país bajo la nueva administración presidencial.

Respecto a la seguridad en Colombia y los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estas fueron las respuestas puntuales, que desataron el rechazo de Diego Molano, ministro de Defensa en la administración del ahora expresidente Iván Duque. “Roy, ‘amigo’ de todos los gobiernos. Nosotros sí combatimos a criminales del ELN, no les dimos impunidad, ni los convertimos en congresistas, ni mucho menos legalizamos su narcotráfico No mienta sobre seguridad del pasado para justificar verdad: quieren darle más a ELN que a Farc”, señaló el exjefe de la cartera de Defensa junto a una imagen que reseña cómo dicho ministerio atendió la seguridad del país y confrontó a los criminales.

De esta manera, Molano reprochó lo dicho por Barreras sobre el particular y le recordó que ha sido “amigo” de diversas campañas presidenciales, amigo por supuesta conveniencia. Pues bien, el presidente del Congreso le respondió por la misma vía y acusó a Molano de haber trabajado en un gobierno “bombardeador de niños” y le recordó a Guillermo Botero, exministro de Defensa que tuvo que dejar el cargo en medio de un escándalo cuando se conoció que en un operativo del Ejército murieron ocho menores de edad.

“De tu gobierno bombardeador de niños “máquinas de guerra” que perdió el control del territorio en manos de los ñeñes y matambas no, de tu gobierno NO fui amigo., le consta a tu antecesor Mindefensa Botero… Remember?”, aseguró el presidente del Congreso a través de su cuenta en Twitter.

De tu gobierno bombardeador de niños “máquinas de guerra” que perdió el control del territorio en manos de los ñeñes y matambas no, de tu gobierno NO fui amigo., le consta a tu antecesor Mindefensa Botero… Remember? https://t.co/bNRi1cQXKM — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 13, 2022

Estas fueron las declaraciones específicas del congresista Roy Barreras que han desatado el cruce de mensajes en Twitter con Diego Molano, exministro de Defensa:

SEMANA: ¿Cómo evalúa los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro?

Roy Barreras (R. B.): Han sido frenéticos, de cambios profundos y evidentes en macropolítica pública. Recibimos un país con el déficit fiscal más alto de la historia, con la deuda más grande, con pérdida de control de territorio y la seguridad devastada. En los últimos cuatro años se triplicaron los miembros del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo. Además, se deslegitimó a la Fuerza Pública y se llegó a politizar a tal punto que el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro hizo política en la campaña presidencial. Adicionalmente, se deslegitimó el Estado de derecho permitiendo imágenes funestas, como las fotos del Ñeñe al comienzo del gobierno y las de Matamba al final. En estos 100 días hay quienes quisieran que todo ese deterioro se cambiara.

SEMANA: ¿Y qué ha cambiado?

R. B.: Hay cambios profundos: aprobamos la Ley 418 de la paz total, el tratado de Escazú, la reforma tributaria para garantizar 20 billones de pesos en inversión social y seguramente el alivio de la deuda para mejorar la calificación y hacer lo que otros no creían, como recuperar el grado de inversión en un gobierno de izquierda democrática. Avanzan la jurisdicción especial agraria, el Código Electoral y la creación del Ministerio de la Igualdad. Se restablecieron las relaciones con Venezuela y los diálogos con el ELN. Más ambicioso aún, el presidente ha planteado paz total con todos los grupos ilegales, estamos en ese proceso.

Diego Molano, exministro de Defensa - Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Está de acuerdo con que los guerrilleros del ELN tengan representación política en el Congreso si llegan a un acuerdo con el Gobierno?

R. B.: Por supuesto, la justicia transicional en el mundo implica cambiar las armas por la palabra. Y la palabra es el ejercicio de la política para quienes han tenido origen político.

SEMANA: ¿Los militares deben estar en la mesa de diálogo con el ELN?

R. B.: No tengo duda de que el éxito del acuerdo de paz, aplaudido por el mundo, al desmontar la guerrilla más grande y antigua de América Latina, las Farc, se debió en gran medida a la presencia de militares en la mesa de negociación.

SEMANA: ¿Hay tiempo para el Código Electoral? La MOE advierte que la Corte Constitucional podría tumbarlo porque está muy encima de las elecciones de 2023.

R. B.: No soy muy amigo de escuchar muchas voces de Casandra, que, antes de que ocurran los problemas, anuncian los desastres. El 20 de julio pedí que se radicara con mensaje de urgencia para poderlo aplicar en las próximas elecciones. Estamos en noviembre y el mensaje de urgencia no ha llegado. Con o sin eso, lo vamos a apoyar y será una realidad. ¿Cuál es la diferencia? Si hubiese mensaje de urgencia, podría aplicarse en octubre de 2023. Si no lo hay, tendríamos que terminar de aprobarlo en el primer semestre y, seguramente, con la revisión constitucional necesaria, no tendría tiempo de aplicarse en octubre. Ojalá llegue el mensaje de urgencia. Aún tenemos tiempo.