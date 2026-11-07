Rumbas, peleas, licor, drogas y presencia de menores: el ‘mini Caguán’ de los Comandos de Frontera

Uno de los pocos avances logrados en medio de la lánguida paz total del expresidente Gustavo Petro era la negociación con las disidencias de los Comandos de Frontera, encabezados por el extraditado narco VIP, Giovanni Andrés Rojas, alias Araña. Con esta agrupación se acordó una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), que ahora se equipara con la guachafita que se vivió en la zona de despeje de San Vicente del Caguán, con las Farc, en épocas del expresidente Andrés Pastrana.

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La ubicación de 99 miembros de los Comandos de Frontera se concretó el 18 de junio de 2026, cuando empezó a operar la ZUT del Valle del Guamuez, en el Putumayo. Lo que se planteó como un espacio de transición a la vida civil por parte de los criminales, según información exclusiva en poder de SEMANA, se ha convertido en fiestas, ingreso de menores de edad a la zona de ubicación, tráfico de licor y drogas, y hasta la presencia de un chamán, que hizo un exorcismo que quedó registrado en video.

Una pequeña ciudadela fue construida para ubicar a los Comandos de Frontera. Era para 200 hombres, llegaron 99 y hoy solo hay cerca de 50. Foto: FOTO: AFP/FOTO: AFP

Las irregularidades y los excesos en la ZUT eran un secreto a voces; incluso la zona recibió el remoquete de “mini-Caguán”, en el que se han invertido cerca de 13.000 millones de pesos. Por eso, al llegar el Gobierno de Abelardo De La Espriella no solo trataron de eliminarla vía decreto, sino que les pusieron la lupa a las irregularidades que, se conocía, venían ocurriendo.

Un documento fechado el 15 de octubre de 2026, dirigido al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, quien oficiaba como Consejero Comisionado de Paz encargado, puso sobre la mesa una fiesta de cuatro días en la ZUT, creada para los Comandos de Frontera, y que se convierte en el ejemplo de lo que viene ocurriendo en este espacio.

Fue el director del Dapre quien pidió poner la lupa sobre las irregularidades, pues tenía conocimiento claro de que la ZUT agrupó a los Comandos de Frontera para terminar de parrandas.

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De fiesta en la ZUT

Entre el 10 y el 15 de octubre de 2026, “el informe presenta la reconstrucción cronológica de los incidentes, sus antecedentes, las personas involucradas según los reportes recibidos, las alteraciones de convivencia registradas y las circunstancias que comprometieron la seguridad de los ocupantes y del personal operativo de la corporación Rotorr (encargada de la operación de la ZUT)”.

Según señala el informe en poder de SEMANA, este fue construido con información de la corporación Rotorr, registros fotográficos y audiovisuales informados por la gerencia ZUT, reporte de atención médica y confirmación de los hechos realizada por “el representante del personal en proceso de reintegración”.

En la noche llegan motos cargadas de licor que ingresan de forma ilegal a la ZUT. Los operadores son amenazados cuando denuncian las irregularidades. Foto: FOTO: AFP/FOTO: AFP

El desorden de varios días empezó a cocinarse el 10 de octubre, cuando “se reportó el ingreso de menores de edad y se solicitó precisiones sobre su permanencia”. Ese mismo día, luego de encontrar a los menores sin autorización, la Consejería adelantó, en articulación con el ICBF, la salida de los niños.

Al siguiente día se dio el ingreso de licor y un asunto grave: los miembros del cuerpo logístico que denunciaron las irregularidades fueron objeto de amenazas y llamadas intimidantes por reportar el tráfico de bebidas alcohólicas.

Ese mismo 11 de octubre aparece en escena un personaje particular en esta historia de irregularidades. “El señor Anderson Stiven Méndez Pantoja indicó a enfermería que acudió a un chamán y suspendió su medicación tras recibir recomendaciones”, se lee en el documento que advierte la asistencia de un chamán que, un par de días después, protagonizó un exorcismo que quedó registrado en video, como se puede ver en la versión digital de SEMANA.

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“Según lo relatado a la enfermera, por parte del señor Méndez, el chamán le indicó que estaba siendo objeto de un daño y le recomendó suspender el tratamiento médico que venía recibiendo al interior de la ZUT por parte de sus profesionales médicos y que en tal sentido había seguido la recomendación. La profesional de enfermería registró la información y le explicó la importancia de continuar el tratamiento y los controles médicos”, señala el documento.

El 13 y 14 de octubre fueron los días literalmente más prendidos. Nuevamente fue reportado el ingreso de bebidas alcohólicas de contrabando, de sustancias no autorizadas (drogas), una pelea con lesiones reportadas e intervención del servicio médico, “y un episodio audiovisual relativo a un supuesto ritual y registro fílmico y fotográfico de un presunto ritual esotérico o chamánico. Se adjunta correo electrónico (anexo)”. Todo esto está documentado y no era un hecho aislado.

El excomisionado de Paz Otty Patiño afirma que si hay problemas es por culpa del Gobierno actual. Foto: AFP

“Durante la noche del 14 de octubre de 2026 se registraron nuevas alteraciones a la convivencia. Según la información de la dependencia y los registros fotográficos y fílmicos existentes, una motocicleta realizó la entrega de un domicilio y se documentó la presencia de más de veinte botellas de licor dentro de las instalaciones”, advierte el informe que justifica la decisión, por ahora aplazada judicialmente, de acabar con la ZUT del Valle del Guamuez.

Denuncia del Gobierno

La fiesta de varios días fue solo el detonante, pues esta zona de ubicación ya estaba siendo observada por el nuevo Gobierno y así lo denunció el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos.

“Todos los días se emborrachan, todos los días hacen fiestas y lo más lamentable es que allá hay niños, niñas y adolescentes, en una zona donde no deberían estar, y están todos los días con drogas, con alcohol y con sexo. Esa es la realidad, nosotros estamos financiando la vagabundería cuando debería tratarse de inversión social”, afirmó el director del Dapre, quien además advirtió que solicitó una auditoría de la Contraloría por los millonarios recursos invertidos sin justificación.

El ente de control fiscal ya presentó un primer balance global de la paz total y el resultado es demoledor. Más de 443.000 millones de pesos salieron del Fondo Paz para la apuesta del Gobierno con la que no se logró nada diferente que el fortalecimiento de los grupos criminales.

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Esta gigantesca cifra además plantea irregularidades sobre las cuales la Contraloría ya está pidiendo respuestas claras, pues, aunque se han apropiado los 443.000 millones de pesos, los contratos sumados alcanzan el monto de 376.000 millones de pesos. El resto del dinero, casi 70.000 millones, no está justificado.

Las cuentas que hace Ríos resultan escandalosas frente al desorden y pocos resultados. “Se trata de una inversión movible; es decir, que tiene fecha de vencimiento y la tenemos que acabar, no es de largo plazo. Gastaron más de 13.000 millones de pesos en una infraestructura que no vale más de 3.000 millones. Me parece lamentable que en el Gobierno anterior se robaran la plata”, advirtió Ríos.

Armando Novoa, jefe de la negociación con los Comandos de Frontera, defiende los logros pese al caos denunciado. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El balance es malo incluso en el tránsito a la vida civil de los Comandos de Frontera. En los diálogos y negociaciones, que se extendieron por más de un año, se habló de 200 hombres en armas que se concentrarían. A la ZUT llegaron apenas 99, y hoy, cinco meses después, hay apenas 50 hombres que continúan.

Habla el operador

En las negociaciones entre el Gobierno y los Comandos de Frontera se acordó que esta ZUT no iba a ser custodiada por autoridades militares o de policía, por lo que se escogió al operador logístico Rotorr, una corporación de origen académico que es la encargada de la administración y la logística, y fueron quienes construyeron la zona.

SEMANA se comunicó con Ana María Velázquez, directora ejecutiva encargada de Rotorr, quien no solo reconoció los desmanes de los miembros de los Comandos de Frontera, sino que advirtió el alto riesgo que tienen las personas que trabajan allá, las amenazas por tratar de controlar el caos y hasta lanzó una sentencia contundente: “Ellos quieren vivir allá prácticamente como en un hotel y hacer lo que les da la gana”.

Incluso explicó que ellos mismos documentaron las irregularidades en tiempo real al Dapre y al Fondo para la Paz (Fonpaz) porque es un asunto que genera gran riesgo. “Incluso pusimos en conocimiento del fondo estas situaciones porque temíamos por la seguridad y por la vida de ellos. Les hacían llamadas (…) cuando se hacían este tipo de fiestas con consumo de licor, consumo de drogas, se ponían bien agresivos”, afirmó.

La gravedad del asunto la plasmó así: “Es una persona, un administrador, contra 99 excombatientes. Se muere del susto al decirles que no pueden ingresar licor, que no pueden consumir; es como un trabajo imposible. Todo eso se lo reportamos al fondo”.

Uno de los aspectos que más preocupa es la presencia de menores de edad sin autorización. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Sobre el excesivo costo de la ZUT que manifestó Ríos, explicó que “no se tiene en cuenta que fue una labor de construir en 25 días una ciudadela con equipos modulares, eso es en tiempo récord. Además, se trata de una zona de muy difícil acceso, con grupos armados que incluso en varias ocasiones hicieron retenes y se quedaron o se robaron equipos que iban para la zona. Todo lo que se invirtió está documentado y justificado ante el Fonpaz, que fue el que desembolsó el dinero”.

Así se acordó

La construcción de esta ZUT fue costosa y prolongada, con resultados prácticamente nulos. En la negociación con los Comandos de Frontera, con la que el Gobierno hacía gala de sus avances, este punto se empezó a discutir, según documentos en poder de SEMANA, a mediados del año pasado.

“El Acuerdo 10 del 25 de mayo de 2025 es antecedente inmediato de la ZUT, porque en él el Gobierno y la CNEB ratificaron el estado avanzado del proceso y convinieron avanzar hacia la puesta en funcionamiento de Zonas para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal”, solo hasta un año después, y en los últimos hervores del Gobierno Petro, se dio el traslado.

El 5 de diciembre se firmó por fin el acuerdo final para las ZUT y solo hasta el 18 de julio se dio el traslado. Ese día, el expediente judicial registra que entregaron 105 armas, aproximadamente 400 proveedores y 25.000 municiones.

SEMANA tiene en su poder el video de un supuesto exorcismo realizado por un chamán en la ZUT del Valle del Guamuez. Lo puede ver en www.semana.com. Foto: FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Sin embargo, ni la entrega de armas está culminada. Otro documento en poder de SEMANA, emitido por la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, deja claro que sí se recibió el arsenal, pero se encuentra en custodia y no ha sido destruido.

“Por el momento no se cuenta con certificados de destrucción ni con recursos técnicos definitivos, dado que el material no ha sido destruido y se encuentra sujeto a labores de identificación”, señala el documento rotulado como “reservado”.

El inicio del fin

Aunque el jefe de la delegación gubernamental en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), Armando Novoa, pidió que el Gobierno De La Espriella valorara lo logrado como un gran avance, en realidad los acuerdos se hicieron agua, a la ZUT no llegaron los hombres esperados, se avanzó muy poco y, ante ese fracaso, a pocos días de iniciado el nuevo mandato, la orden presidencial fue, mediante la Resolución 346 de 2026, dar por terminada la mesa de diálogos.

La decisión estaba tomada. El 9 de septiembre de 2026 fue firmada una nueva resolución que dispuso la terminación de la ZUT del Valle del Guamuez a partir del 30 de septiembre. Antes de que se diera cumplimiento a la orden, 62 personas presentaron una acción de tutela que, como medida transitoria, suspendió la orden presidencial y luego, el 8 de octubre, llegó el fallo de la tutela que le dio seis meses más de vida a la polémica zona calificada como un “mini -Caguán”.

Uno de los capítulos que más llamó la atención fue la presencia del denominado “chamán” en la ZUT, quien incluso pasó por encima de recomendaciones médicas y prohibió a uno de los hombres de los Comandos de Frontera seguir su tratamiento; a los días le realizó un exorcismo.

SEMANA tiene el video en el que se ve a un individuo vestido con jean, botas de caucho y una camiseta blanca, quien se encuentra tirado en el piso y se revuelca con dificultad. En principio, parece borracho o bajo efectos de alguna sustancia ilegal. En medio de un ambiente denso, se empiezan a escuchar sonidos guturales que responden a los rezos y oraciones que dice en voz alta y retadora el chamán.

“Él es mío, es para mí, él es débil para mí, yo no creo en Dios”, se escucha en medio de bramidos y movimientos que parecen involuntarios. Este video fue entregado por el operador logístico Rotorr y está en poder de la oficina del Consejero Comisionado de Paz.

El director del Dapre, Carlos Ríos, fue quien solicitó la investigación por las irregularidades en la ZUT del Valle del Guamuez. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Entre las pruebas que revela SEMANA también hay decenas de botellas de licor vacío, y las motos cargadas de licor que llegan a medianoche a la ZUT del Guamuez a dejar los domicilios.

Los negociadores

SEMANA contactó a Armando Novoa, exjefe negociador con la CNEB, y respondió que él no conoció sobre estas irregularidades durante el tiempo en el que estuvo dialogando con ese grupo armado.

Dijo que hay un reglamento de convivencia que se pactó y fue estipulado antes de que ingresaran a la zona de concentración. “Como el Estado retiró todo su apoyo y los controles que había, de ahí hacia adelante no sé qué pasó con eso”, destacó.

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Novoa precisó que hay un equipo del Gobierno que está permanentemente en el sitio donde se concentran los hombres. “Es un equipo del operador logístico que suministra la alimentación, el traslado de los enfermos, el horario de visitas, pero creo que en este momento no hay más de 50 personas. Entiendo que algunos se han salido de la zona por la incertidumbre”, afirmó.

Sobre la presencia de un chamán en medio de la zona veredal, afirmó: “¿Chamanes? Es que en Putumayo no hay médicos, sino chamanes. ¿Comparar esa zona con una especie de mini-Caguán? No”.

Este documento de la Presidencia de la República tiene el reporte detallado de los desmanes ocurridos en la ZUT con el ingreso de licor, drogas, menores, peleas y hasta un exorcismo. Foto: FOTO: PRESIDENCIA

Por su parte, Otty Patiño, ex alto comisionado para la Paz, también coincidió en que no tuvo conocimiento de los excesos, “pero hoy, al no haber un programa claro por parte de este Gobierno, es muy probable que se dediquen a lo que SEMANA está denunciando”.

Aclaró que cuando él fue comisionado “apenas se estaba acabando de instalar la zona de concentración y estaban entrando las primeras personas. Eso estaba muy incipiente. La responsabilidad le cabe a este Gobierno que no ha sido capaz de generar unos procesos de capacitación”.

Dolor de cabeza pendiente

A todos estos líos que se han generado con el “mini-Caguán” creado al amparo de la paz total, se suma que la ZUT tenía una fecha de vencimiento clara: el 30 de noviembre de este año, en un par de semanas.

El lío se da porque el tribunal, al acoger la tutela de los Comandos de Frontera, les dio seis meses más en este espacio, pero el operador Rotorr solo está contratado hasta esa fecha y tiene que levantar la ciudadela para entregar el lote en las condiciones en las que les fue entregado.

Ahí surgen dudas. ¿Tendrá el Gobierno De La Espriella que prorrogarla por orden judicial? ¿Se mantendrá ese “mini-Caguán”? ¿De dónde va a salir el dinero para sostenerla? El problema es incluso para los operadores que están preocupados por la seguridad.

La Corporación Rotorr identificó y reportó los graves riesgos que existen en la ZUT. Además, el ingreso de bebidas alcohólicas. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Cuando el presidente De La Espriella ordenó el fin de esta ZUT, cerca de 50 hombres en bloque abandonaron el lugar, retuvieron al vigilante, se robaron hasta las antenas de internet y no hubo quién hiciera algo para evitarlo.