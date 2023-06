Sacaron de la selva del Guaviare a perro del Ejército tras sufrir delicada enfermedad

Colombia fue testigo de un verdadero milagro el pasado viernes 9 de junio, luego de que fueron encontrados con vida los cuatro niños indígenas que estaban desaparecidos hace 40 días en medio de la selva del Guaviare.

No obstante, la alegría no ha sido del todo completa, debido a que Wilson, el perro rescatista que fue fundamental para encontrar a los menores, sigue desaparecido. Las Fuerzas Armadas confirmaron que la Operación Esperanza continuará hasta que el canino sea hallado sano y salvo.

Wilson fue fundamental para rescatar a los menores - Foto: Foto: Twitter

“Estamos unidos para recuperar de la selva a nuestro comando canino Wilson y traerlo de regreso. ¡La Operación Esperanza no finaliza hasta encontrarlo! No descansaremos hasta encontrarlo. Vamos por Wilson”, precisó el Ejército Nacional.

Esta semana, de igual manera, se conoció que otro de los canes que hizo parte importante del equipo que rescató a los pequeños tuvo que ser retirado de la selva debido a que le dio una delicada enfermedad.

Severino Ríos, soldado de las Fuerzas Armadas de Colombia, aseguró en Noticias Caracol que el perro, el cual lleva el nombre de Ulises, sufrió una fuerte infección luego de que lo atacó una bacteria.

“Ulises encontró el refugio, una matica de palma donde ellos (los niños) llegaron, descansaron y seguro en la noche se quedaron. Le dio una bacteria y le dio una infección, una infección que se produjo, de pronto, por la picadura de un zancudo”, precisó inicialmente.

Ulises,halló el improvisado cambuche de los niños

Ulises también hizo parte de la operación de rescate - Foto: Pantallazo Noticias Caracol - Emisión 13 de junio

El uniformado recalcó en ese medio que Ulises ya se encuentra mejor de salud y que probablemente pueda estar en otras operaciones, pero no mencionó si volverá a la selva del Guaviare.

Ríos también no dejó pasar pro alto el diálogo con el informativo para explicar qué le pudo haber pasado a Wilson y por qué se perdió en medio de la jungla. Asimismo, puntualizó que las condiciones de la zona donde se perdieron los menores son bastante complejas.

“El terreno es muy complicado, muy intenso, hay muchos árboles altos. Es muy oscuro, porque no se ve el sol. El perrito, pues yo lo enviaba más o menos tres, cinco metros, y ya el perrito no lo veía, entonces me tocaba llamarlo para ubicarlo. En eso todo se ve igual, entonces uno se puede estar perdiendo”, aseguró el soldado.

Cabe mencionar que el Ejército Nacional dio a conocer este miércoles que los oficiales de la Cuarta División le salvaron la vida a Óliver, otro can de raza pastor belga malinois, que en medio de operaciones militares en las selvas del Guaviare fue mordido por una serpiente.

La institución señaló que soldados del Batallón de Infantería n.° 19 Joaquín París llevaron a cabo el traslado del perro desde la vereda Charras hasta San José del Guaviare, con el fin de brindarle la atención médica necesaria para salvar su vida.

Óliver fue mordido por una serpiente en medio de la selva - Foto: Ejército Nacional

“Así como nuestros soldados se pueden ver afectados por diferentes circunstancias, en esta ocasión uno de nuestros integrantes, un ejemplar canino, fue mordido por una serpiente. Resaltamos la reacción de su guía, que le presta los primeros auxilios en el área, garantizándole su vida. Hoy, en manos profesionales, Óliver se encuentra en mejores condiciones”, afirmó el brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Brigada de Selva n.° 22.