Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, al banquillo de los acusados por el escándalo de la UNGRD

Para este jueves a las 8 de la mañana está programada la audiencia en la cual la Fiscalía General presentará el escrito de acusación en contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, p or su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción que se presentó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la resolución, que ha estado envuelta en graves polémicas como lo ha revelado SEMANA, las fiscales del caso aseguraron que la exfuncionaria no aportó información novedosa o sustentada sobre los hechos materia de investigación, que tiene como pilares fundamentales el soborno a congresistas o el desvío de millonarios contratos que, en el papel, estaban dirigidos a mitigar la grave situación humanitaria en el departamento de La Guajira.

Igualmente, se relató que los datos entregados por la defensa de Ortiz en varias diligencias no se habían podido comprobar. “La colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren en sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”.