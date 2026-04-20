¿Se avecinan cambios en la licencia de maternidad en Colombia? Demanda podría aumentar semanas

Una demanda podría cambiar el rumbo de las licencias de maternidad en Colombia. A la Corte Constitucional llegó un recurso en contra del artículo que estableció la licencia de maternidad en Colombia que, según el Código Sustantivo del Trabajo, quedó establecido en 18 semanas.

El administrador Diego López Palomo, especialista en derecho constitucional, llegó hasta el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para radicar la demanda en la Corte Constitucional que busca modificar y ampliar ese derecho laboral que permite a las mujeres embarazadas suspender temporalmente sus labores antes y después del parto.

López explicó a través de un video: “Le hemos pedido a la Corte Constitucional en esta demanda que nivele los estándares internacionales que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y la Unicef, que determinó que los estándares mínimos son 6 meses, lo que conllevaría que fueran 27 semanas de lactancia para la mujer”.

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