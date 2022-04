“Se caen sus mentiras y acusaciones”: Francia Márquez a presidente del Congreso

Francia Márquez, candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, respondió este miércoles de manera vehemente a las acusaciones que hace algunos días le lanzó Juan Diego Gómez, presidente del Congreso.

Gómez, presidente del Senado de la República, hizo graves acusaciones contra la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en medio de una plenaria. Según el senador del Partido Conservador, Márquez supuestamente tenía vínculos con el ELN.

En principio, Gómez le respondió a Wilson Arias, senador que repetirá curul en el próximo periodo por el Pacto Histórico. “No me había querido referir a su partido, que acompaña el ELN activo en el terrorismo a su vicepresidente y celebran la designación de esta mujer. Que las antiguas Farc y algunas disidencias se han expresado también en favor de su campaña presidencial”, aseveró el conservador.

La respuesta de Márquez se dio luego de que se comprobara que una imagen que circula en redes sociales con la que se acusaba a la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico de haber sido guerrillera cuando niña en realidad corresponde a alias Karina, una líder desmovilizada de las antiguas Farc.

Ante esto, Márquez aseguró que “las infamias del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, son evidencia de la incapacidad política para proponer el cambio que necesita Colombia”.

La candidata vicepresidencial agregó que “vivir y sobrevivir en territorios en conflicto no nos hace guerrilleros. Se caen sus mentiras y acusaciones, nuestra victoria es imparable”.

Márquez incluso hizo alusión a lo sucedido hace una semana en Puerto Leguízamo, donde en un operativo del Ejército murieron 11 personas, algunas de las cuales, según sectores de oposición, supuestamente serían civiles.

“Me pregunto si estas injurias y calumnias no son la llama que se enciende para cometer masacres como la de Puerto Leguízamo en Putumayo”, sentenció la lideresa ambiental.

Acciones judiciales

Tras lo dicho por el senador Gómez, desde el Pacto Histórico anunciaron que emprenderán acciones judiciales contra el presidente del Senado.

El senador Iván Cepeda aseguró que lo dicho por el conservador es de “malos perdedores” y que el Pacto Histórico sí pone las denuncias. “Con el mayor gusto, le interponemos acción penal. Tenga la gentileza de decir esto fuera del recinto parlamentario”, concluyó.

Gustavo Bolívar siguió en su intervención e hizo otra réplica en nombre de Francia Márquez. “Me parece que lo que ha dicho el presidente del Senado, no solamente es rastrero, cobarde y sucio, sino también peligroso. Francia Márquez viene siendo objeto de muchas amenazas contra su vida”, señaló.

“Nos toca acudir a las instancias legales, como siempre lo hacemos. Esto no puede quedarse en la impunidad. Señalar a una mujer intachable, como ninguno de nosotros, de pertenecer a un movimiento guerrillero es muy rastrero”, agregó.

La misma Francia ya le había exigido al presidente Iván Duque las garantías necesarias para “seguir haciendo nuestra campaña con tranquilidad y en paz”.

“Van tres amenazas que he recibido en menos de un mes y eso no es posible. No es posible que intenten silenciar nuestra voz amenazándonos. Declarándonos objetivo militar, amenazando a nuestras familias”, aseveró en una rueda de prensa en Medellín.