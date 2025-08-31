Suscribirse

Se conoce video del accidente en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de El Rancherito

El siniestro ocurrió en el sector El Opón, jurisdicción de Barrancabermeja, Santander.

Redacción Semana
31 de agosto de 2025, 9:26 p. m.
Jorge Jaramillo y Ruth Alzate
Jorge Jaramillo y Ruth Alzate. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de la reconocida cadena de restaurantes antioqueña El Rancherito, murieron en las últimas horas en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la troncal del Magdalena Medio, en el departamento de Santander.

El siniestro se registró cuando las víctimas se encontraban estacionadas en un ‘pare y siga’ y fueron embestidos por otro vehículo.

El equipo de esta cadena de restaurantes emitió un comunicado en el que señalaron: “Con el corazón lleno de tristeza, la familia de El Rancherito informa su fallecimiento en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Araujo, Santander”.

Al mismo tiempo, precisaron que esta pareja construyó un legado para todo el país: “Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El Rancherito, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión y compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes”.

Video

Este domingo 31 de agosto se conoció un video que muestra el estado en que quedaron los vehículos tras el accidente. En el clip se aprecia a un tractocamión encima de la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban la pareja de esposos, la cual luce completamente destruida.

“Hay un accidente, la gente se mató, están metidos ahí adentro. Mire cómo quedó la camioneta, terrible", se le escucha a una de las personas que intentaba socorrer a las víctimas.

De acuerdo con las autoridades, la principal hipótesis que se maneja en este caso habría sido la imprudencia por no respetar el distanciamiento correspondiente entre vehículos.

Contexto: Muere pareja de esposos en aparatoso accidente de tránsito; eran dueños de un reconocido restaurante en Antioquia

Según el informe, un camión chocó contra la parte trasera de la camioneta en la que se encontraba la pareja, lo que generó que el vehículo se desplazara varios metros hacia el carril contrario.

Esta acción, que ocurrió en contados segundos, provocó que un tractocamión colisionara de frente contra Jorge y Ruth, quienes murieron en el lugar de los hechos.

El trágico siniestro vial ocurrió en el departamento de Santander.
El trágico siniestro vial ocurrió en el departamento de Santander. | Foto: Suministrada

Mensajes de condolencia

Tras este fatídico accidente de tránsito, se conocieron las reacciones de diferentes personalidades del país como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Contexto: El último adiós a Valeria Afanador: así serán el homenaje y las exequias este domingo 31 de agosto en Cajicá

“Muy triste por la noticia de la muerte de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate en accidente de tránsito en la vía Puerto Berrío. Yo los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios. El Rancherito y su familia son su gran legado. Mi solidaridad con sus hijas María José, Ana Lucía y Paulina. Con sus hermanos y familiares. También con su yerno Federico Hoyos. Con Miguel, con quien trabajo. Eran unos seres humanos increíbles. Mucha fortaleza“, dijo.

El expresidente Iván Duque también lamentó lo ocurrido. “Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su esposa Ruth Alzate. Toda mi solidaridad con sus hijas Paulina, Ana Lucía y María José, así como con sus familiares, amigos, conocidos y con los colaboradores del restaurante El Rancherito. Fortaleza en este momento tan doloroso“, señaló.

Se conoce video del accidente en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de El Rancherito

