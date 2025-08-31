Se conoce video del accidente en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de El Rancherito

Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de la reconocida cadena de restaurantes antioqueña El Rancherito, murieron en las últimas horas en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la troncal del Magdalena Medio, en el departamento de Santander.

El siniestro se registró cuando las víctimas se encontraban estacionadas en un ‘pare y siga’ y fueron embestidos por otro vehículo.

El equipo de esta cadena de restaurantes emitió un comunicado en el que señalaron: “Con el corazón lleno de tristeza, la familia de El Rancherito informa su fallecimiento en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Araujo, Santander”.

Al mismo tiempo, precisaron que esta pareja construyó un legado para todo el país: “Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El Rancherito, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión y compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes”.

Este domingo 31 de agosto se conoció un video que muestra el estado en que quedaron los vehículos tras el accidente. En el clip se aprecia a un tractocamión encima de la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban la pareja de esposos, la cual luce completamente destruida.

“Hay un accidente, la gente se mató, están metidos ahí adentro. Mire cómo quedó la camioneta, terrible", se le escucha a una de las personas que intentaba socorrer a las víctimas.

De acuerdo con las autoridades, la principal hipótesis que se maneja en este caso habría sido la imprudencia por no respetar el distanciamiento correspondiente entre vehículos.

Según el informe, un camión chocó contra la parte trasera de la camioneta en la que se encontraba la pareja, lo que generó que el vehículo se desplazara varios metros hacia el carril contrario.

Esta acción, que ocurrió en contados segundos, provocó que un tractocamión colisionara de frente contra Jorge y Ruth, quienes murieron en el lugar de los hechos.

Mensajes de condolencia

Tras este fatídico accidente de tránsito, se conocieron las reacciones de diferentes personalidades del país como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

“Muy triste por la noticia de la muerte de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate en accidente de tránsito en la vía Puerto Berrío. Yo los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios. El Rancherito y su familia son su gran legado. Mi solidaridad con sus hijas María José, Ana Lucía y Paulina. Con sus hermanos y familiares. También con su yerno Federico Hoyos. Con Miguel, con quien trabajo. Eran unos seres humanos increíbles. Mucha fortaleza“, dijo.