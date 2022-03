Se hace agua propuesta del Registrador para hacer reconteo de votos en Senado

Aunque todos los partidos políticos mostraron una molestia con los resultados de las elecciones del pasado 13 de marzo, en la reunión de la Comisión de Garantías Electorales tuvieron un cambio de postura y no apoyan el reconteo de votos que propuso el registrador Alexander Vega.

Aunque las colectividades manifestaron en un principio que el mejor camino para solucionar las diferencias de resultados era el preconteo, durante el encuentro quedó la sensación de que se bajaron de esa postura. Por ejemplo, la directora del Partido de la U Dilian Francisca Toro, explicó que el reconteo total en el Senado sería la última opción y con el cumplimiento de algunos requisitos.

“Pienso que el reconteo puede generarle un poco más de confianza a la gente, a la ciudadanía porque se recuentan todas las mesas, pero yo si veo un problema grave y es la logística para hacerlo y la cadena de custodia. A veces es peor el remedio que la enfermedad”.

Registrador Alexander Vega y Ministro del Interior Daniel Palacios, adelantan la Comisión Nacional de Garantías Electorale - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Jaime Navarro Wolf, representante de la Alianza Verde, dijo que no están de acuerdo con la propuesta de contar los votos nuevamente y que sencillamente hay que esperar los resultados del escrutinio. “Esto generaría un manto de duda y nosotros creemos que es inaceptable y antidemocrático y que conduce a un proceso de riesgo institucional que no acompañamos, por eso la postura del partido Alianza Verde es exigirle al Consejo Nacional Electoral que continúen el proceso que está establecido y reglado y que por esa vía se establezca entonces la declaración de elección de quienes van a ser nuestros representantes a la Cámara y nuestros senadores”, sostuvo.

Hollman Ibáñez, abogado del Centro Democrático, sí está de acuerdo en que se haga el reconteo total al considerar que los errores de la Registraduría podrían afectar a varias colectividades.

Sin embargo, Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, dijo que la propuesta de Alexander Vega es inviable y pidió a los partidos aceptar los resultados del escrutinio. “En mi concepto jurídico el reconteo no existe y no se puede plantear esto para recuperar la imagen que ha perdido. Cómo vamos a hacer reconteo si ya se destruyeron los tarjetones, no lancemos pájaros al aire que no podemos cazar, hay que respetar a los jueces y acompañar los escrutinios”.

En el liberalismo dijeron que no se puede hablar de un fraude electoral y el secretario de esa colectividad, Miguel Ángel Sánchez, explicó que no se puede ver afectada la institucionalidad por cuenta de las elecciones del pasado 13 de marzo.

Registrador Alexander Vega y Ministro del Interior Daniel Palacios, adelantan la Comisión Nacional de Garantías Electorales - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Quiero en nombre del Partido Liberal y del jefe de nuestro partido, el expresidente César Gaviria, dejar claro en este recinto que el partido rechaza cualquier insinuación de fraude en las elecciones de este año en Colombia de este 13 de marzo que acaba de pasar, no creemos que sea necesario acudir a la estela del fraude para iniciar por recorrer un camino que nos puede llevar a la deslegitimación de nuestras instituciones y a la fractura de nuestro sistema democrático”.

El presidente del partido Conservador Omar Yepes, también es partidario del recuento total de los votos para que haya tranquilidad en todos los sectores políticos. En el Pacto Histórico, contrario a lo dicho hace unas horas, consideran que hacer el recuento es una especie de fraude y están pidiendo que no se adelante.

Al finalizar la tarde el Gobierno, en cabeza del ministro del interior Daniel Palacios, dará a conocer las conclusiones de este encuentro.