“Se les advirtió, somos más pobres y apenas van tres meses”: Carlos Antonio Vélez, desatado contra el gobierno Petro

Dólar a 5.000 pesos y la discusión sobre la reforma tributaria han sido dos de los principales temas en la agenda de los colombianos durante esta semana. Un debate que no solo cuenta con la opinión de los políticos de derecha, centro o izquierda, sino también de actores, activistas e incluso periodistas de otras fuentes de información como es el caso de Carlos Antonio Vélez, reconocido por su larga trayectoria en el ámbito deportivo.

Ante el panorama informativo por el que atraviesa el país, Vélez tomó unos minutos de su columna en Antena 2 para tocar el tema de la actualidad del país y mostrar su preocupación por las últimas noticias en materia económica.

“Se les dijo, se les anticipó, se les advirtió. Por culpa de menos de la mitad del país, todos barranca abajo y apenas van tres meses”, añadió el comunicador.

“Son máquinas trituradoras, arrasan”, menciona el periodista con relación a los miembros del Gobierno de Gustavo Petro. “Hoy somos más pobres. Los que tenían más, tienen menos, los que tenían menos, no tienen nada y los que no tenían nada, van a tener menos que nada, que no sé que sería eso, pero lo vamos a ver”, refutó.

Aunque solo fue un minuto, antes de entrar en materia deportiva, después del título de Millonarios en Copa Betplay, fue suficiente para entender su molestia por la situación económica de Colombia. “Rico el pobre gobernante y sus aliados slash (/) amigotes”, sentenció.

No es la primera vez que Carlos Antonio Vélez arremete contra el gobierno Petro, pues a lo largo de estos 3 meses ha lanzado duras críticas contra su gestión. A principios de octubre, cuando se conocieron detalles de la reforma tributaria, el periodista aseguró que “tiene que ser uno muy payaso, fanático, resentido, torpe o enfermo para celebrar un alza desmedida de impuestos, o una metida de manos al bolsillo sin anestesia”.

“Este líder de opinión, quien se ha caracterizado por su férrea oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, también arremetió contra la izquierda política en el país y criticó con vehemencia su capacidad de administrar los bienes públicos, al tiempo que usó una frase del político británico Winston Churchill para reafirmar su posición en contra de quienes están del lado de la corriente comunista.

“Cuidado con la salud mental, cuidado. Nos pone en riesgo a todos y vale la pena recordar aquella frase de Winston Churchill cuando dijo que si pones a los comunistas a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habrá escasez de arena”, afirmó.

El revuelo por las compras del gobierno para la Casa de Nariño tampoco pasó por alto a la mirada crítica de Vélez. “Televisores gigantes, plumones de ganso, utensilios de cocina finos y demás menaje, con un sobre costo inmenso, no solo es inmoral, sino una prueba que están cumpliendo… dijeron ‘vivir sabroso’ y sí… pero ellos y con la plata de los demás”, dijo el periodista en sus redes sociales.

Además, dejó abierto el interrogante sobre si habrán hecho algo más que todavía los colombianos desconocen. “¿Cuántas cosas más habrá y no sabemos?”, concluyó el periodista.

Televisores gigantes, plumones de ganso,utensilios de cocina finos y demás menaje,con un sobre costo inmenso,no solo es inmoral sino una prueba q están cumpliendo… dijeron “ vivir sabroso” y sí…pero ellos y con la plata de los demás…cuantas cosas más habrá y no sabemos? — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 3, 2022

Incluso el subcampeonato de la Selección Colombia Femenina Sub-17 en el Mundial de India dio pie para que Vélez criticara la aparición de los “oportunistas”, refiriéndose a los políticos colombianos sin dar nombres de manera directa. “Dice la frase popular que el éxito tiene muchos amigos y el fracaso anda solo”, expresó inicialmente.

“Lo que acaba de lograr la Selección Sub-17 de Colombia, la femenina, estas niñas... ya empezó a tener dolientes. Aparecen los oportunistas, los políticos que quieren vender como suyo una acción que no les corresponde”, agregó al respecto de los distintos mensajes de felicitación, entre los que también aparecía el del presidente Petro.