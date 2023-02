Se levantó el bloqueo en Puerto Gaitán; producción petrolera vuelve a activarse

En las últimas horas, se levantó el bloqueo que duró ocho días de manifestaciones que se realizaban en el municipio de Puerto Gaitán y estaba generando graves problemas de desabastecimiento en el departamento del Meta.

Esto luego de un acuerdo en que se estableció que se otorgarán las garantías necesarias para la no judicialización y no estigmatización a los voceros y representantes de las comunidades que estaban protestando.

Bloqueos en Puerto Gaitán, Meta. - Foto: Tomada de la cuenta de Facebook de La Nota al Día.

Así mismo, se definió que el próximo 21 de febrero se llevará a cabo un nuevo encuentro con el fin de mantener un seguimiento a las acciones que se implementará como lo es la pavimentación de 95 kilómetros de vía; adicional, habrá una mesa de diálogo con los diferentes líderes de Puerto Gaitán.

A propósito de esto, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, había lanzado un mensaje contundente, con el que advirtió que esta situación se estaba convirtiendo en una “sinvergüencería” y que por eso el Gobierno nacional no podía permitir lo que está pasando, ya que afectaba a más de 5.000 trabajadores y a toda la comunidad con un pretexto que no obedece a la verdad.

Además, explicó que cuando él llegó a la Gobernación formó parte de la lucha para reclamar la vía que va desde el Alto Neblinas hacia Rubiales, que por más de 50 años ha sido una trocha de la vergüenza; al igual que la que va desde allí al municipio de El Viento, en el departamento del Vichada.

La movilidad estaba paralizada. - Foto: Cortesía Ecopetrol

Sin embargo, recordó que desde su administración se logró gestionar con el Instituto Nacional de Vías (Invías) una inversión de recursos por más de medio billón de pesos para la pavimentación, y que incluso hay actualmente dos contratos de obra pública en ejecución.

Acerca de los trabajos para pavimentar la carretera a Rubiales, aclaró que ya se consiguió un compromiso de la industria petrolera para el aporte de 300.000 millones de pesos aproximadamente, ya que en un inicio solo ofrecían entre 15.000 y 20.000 millones de pesos.

También hizo énfasis en qué la Gobernación del Meta y la Agencia de Infraestructura del departamento cumplieron con la fase de estudios y diseños de 80 kilómetros de vía, que requerirá cerca de 5.400 millones de pesos para la construcción de cada uno de ellos.

La comunidad pide garantias. - Foto: Tomada de la cuenta de Facebook de La Nota al Día.

Destacó que la Alcaldía de Puerto Gaitán está cumpliendo lo pactado y que desde la Gobernación se entregarán 100.000 millones con el esquema de valorización y otros 50.000 que provienen de excedentes de reliquidación de los recursos de regalías.

“Es un cuento chimbo eso del incumplimiento en la pavimentación de la vía y no lo acepto. Las comunidades de la zona saben que después de 50 años lo logramos y las obras las iniciaremos en el mes de julio. Detrás del paro hay manos e intereses oscuros y por eso el Gobierno nacional no se puede dejar engañar. Quienes están detrás de esas protestas no quieren que yo vaya allá porque saben que les canto la tabla”, afirmó.

Igualmente, recordó que en esa área de las protestas se tenía a una persona secuestrada y que la extorsión es un delito que está azotando a la ciudadanía porque hay varios grupos delincuenciales que quieren apoderarse del territorio.

Al gobierno del presidente Gustavo Petro le solicitó que mantenga la firmeza y les ayude a defender a las comunidades y a la gente que sí quiere trabajar, a la vez que sugirió adelantar una investigación a fondo, porque hay promotores del paro que vienen del municipio de Mapiripán y el departamento de Arauca, los cuales no tienen nada que ver con la comunidad de Puerto Gaitán.