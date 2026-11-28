El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala de Decisión Penal, reconoció formalmente a la Fiscalía General como víctima institucional en el proceso penal que se adelanta contra la exfiscal Angélica María Monsalve Gaviria. La decisión, aprobada mediante el Acta No. 459 del 9 de octubre de 2026, fue liderada por el magistrado ponente Luis Eduardo Gálvez Roa.

Se reactiva la acusación contra la exfiscal Angélica Monsalve por presuntos hechos de corrupción

“El máximo órgano de cierre jurisdiccional ordinario ha señalado que el reconocimiento de la calidad de víctima de la Fiscalía General de la Nación no desestructura el proceso ni rompe el principio de igualdad de armas, puesto que cumple sus funciones desde posiciones procesales de naturaleza distinta”, señala el documento del Tribunal de Bogotá.

Monsalve Gaviria, quien se desempeñaba como fiscal 414 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, es acusada del delito de concusión. Según el escrito de acusación, que conoció SEMANA, la procesada habría utilizado su cargo para exigir, a través de un tercero, una millonaria suma de dinero a cambio de archivar una investigación penal.

Los hechos se remontan a mediados de 2022, cuando la entonces fiscal lideraba una indagación por presuntas irregularidades en contratos de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que involucraba a Martín Ricardo Manjarrés Cabezas.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, un abogado identificado como Jimmy Forero Castaño, actuando en representación de Monsalve, contactó a Manjarrés para ofrecerle solucionar su situación jurídica.

Según la acusación, en diversas reuniones en hoteles y restaurantes de Bogotá, Forero le exigió el pago de 500 millones de pesos para proferir el archivo del proceso. Para presionar el pago, el intermediario le mostró piezas reservadas del expediente y le advirtió que, de lo contrario, la fiscal ordenaría su imputación y la de su esposa, Marcela Montes Zuluaga.

Ante la falta de pago, la fiscal efectivamente radicó las solicitudes de imputación de cargos. Manjarrés denunció penalmente esta exigencia económica en agosto de 2022.

El proceso penal contra Monsalve avanzó con su declaración en contumacia e imputación de cargos en noviembre de 2023. Tras superar varios recursos y solicitudes de nulidad presentadas por la defensa, la audiencia de formulación de acusación concluyó el pasado 30 de septiembre de 2026.

Este es el expediente completo contra la polémica fiscal Angélica Monsalve: la señalan de amedrentar con imputaciones a sus investigados. Un abogado habría pedido $500 millones a su nombre

En dicha sesión, mientras que Manjarrés y su esposa desistieron de su calidad de víctimas, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía solicitó formalmente su reconocimiento como víctima institucional.

La defensa de la procesada se opuso a la solicitud, argumentando que la Fiscalía no había acreditado un daño concreto, real e individualizado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó esta postura.

Basándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala determinó que cuando un funcionario de la Fiscalía comete un presunto delito en ejercicio de sus funciones, se genera un daño directo a la misionalidad, la transparencia, la moralidad y la credibilidad pública de la institución.

La exfiscal Angélica Monsalve es acusada por la Fiscalía por el delito de concusión en calidad de coautora. Foto: Suministrado a Semana A.P.I. / Twitter: @alazamo123

El fallo judicial concluye que no es necesario demostrar un perjuicio patrimonial para intervenir como víctima, bastando la afectación a los valores constitucionales del ente acusador. La decisión, que cuenta con las firmas de los magistrados Luis Eduardo Gálvez Roa, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y Alexandra Ossa Sánchez, admite los recursos de reposición y apelación.

A mediados de este año se reactivó el proceso en su contra por los presuntos hechos de corrupción mientras se desempeñaba como fiscal, en el marco de una investigación que advierte sobre supuestas exigencias de dinero a empresarios, en lo que se conoció como el “cartel de los blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.

El proceso contra Monsalve había quedado frenado luego de que el Tribunal de Bogotá declarara nula la imputación de cargos por errores de la propia Fiscalía. Sin embargo, una apelación del Ministerio Público reactivó el expediente tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La cuestionada fiscal Angélica Monsalve no se presentó a la audiencia de imputación

Así las cosas, el proceso contra la polémica exfiscal regresó a la etapa en la que se encontraba, es decir, a la acusación de la Fiscalía, en la cual se advierte su presunta responsabilidad en los hechos materia de investigación: supuestas exigencias de dinero a los empresarios para evitar investigaciones.

El escrito de acusación cuenta con un robusto acervo probatorio. Entre las evidencias principales se encuentran los audios de las reuniones del 23 y 24 de agosto de 2022 grabados por la víctima, en los cuales se escucha la exigencia económica.

Un informe de acústica forense realizado por la Dijin de la Policía Nacional confirmó, mediante un cotejo técnico de voz, la correspondencia entre las llamadas telefónicas interceptadas y la voz de la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria. Adicionalmente, se cuenta con los testimonios de las víctimas, registros de ingresos al complejo judicial de Paloquemao, contratos simulados y análisis de comunicaciones.

La Fiscalía acusa formalmente a Monsalve del delito de concusión en calidad de coautora, con la circunstancia de mayor punibilidad por haber obrado en coparticipación criminal. El ente acusador enfatizó que, dada su condición de fiscal activa y conocedora de la ley, el juicio de reproche debe ser mayor.