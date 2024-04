Secretaria general de la UNGRD, “la número dos de Olmedo López”, es declarada insubsistente por el nuevo director, Carlos Carillo

En medio de la denuncia que hizo la secretaria general de la Unidad Nacional para la Atención del Riesgo de Desastres (UNGRD), Ana María Castaño Álvarez, de que el nuevo director general, Carlos Carrillo le pidió la renuncia, este lunes, 1 de abril, el propio director firmó la declaración de insubsistencia al argumentar que estaría torpedeando el funcionamiento de la entidad.

Carrillo publicó en su cuenta de X que “acabo de firmar la declaración de insubsistencia de la secretaria general de la UNGRD: Ana María Castaño Álvarez. No permitiré que la número dos de Olmedo López siga torpedeando la entidad. Serán los jueces quienes definan las responsabilidades penales, pero mi obligación es mantener la Unidad andando”.

“El director Carrillo llegó el martes. No habíamos tenido la oportunidad de hablar cara a cara, y ayer (jueves) me citó a su despacho. Me pide que entre sin celular. Entro con el celular y pensé que íbamos a hablar de temas de trabajo, yo le iba a mostrar una incapacidad que tengo de 30 días que me dio mi ginecólogo porque tengo un embarazo de alto riesgo, tengo 40 años”. | Foto: Cortesía y Semana

El director de la UNGRD ya le había pedido la renuncia a Castaño Álvarez, el pasado mes de marzo, en una decisión que causó polémica al encontrarse en estado de embarazo de alto riesgo.

Acabo de firmar la declaración de insubsistencia de la secretaria general de la @UNGRD: @aninac0120. No permitiré que la número dos de @olmedolopezm siga torpedeando la entidad. Serán los jueces quienes definan las responsabilidades penales, pero mi obligación es mantener la… pic.twitter.com/JPMzyIlfkD — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) April 2, 2024

En su momento, Castaño Álvarez fue citada a la oficina de Carlos Carrillo en la tarde del jueves 14 de marzo para una reunión en la que el nuevo director de la entidad le pidió entrar sin celular. Después de esa charla, él le solicitó entregar su carta de renuncia antes de las 6:00 p. m., pero ella no aceptó.

He solicitado a la actual secretaria general de la @UNGRD: Ana María Castaño (@aninac0120), su renuncia protocolaria, le di plazo hasta las 6:00pm del día de hoy, no la recibí.

Debo informar a la opinión pública que la mano derecha de Olmedo López en la entidad continuará, por… pic.twitter.com/bubuBSozn9 — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) March 14, 2024

El caso de Castaño Álvarez comenzó desde inicios del mes. Ella presentó la renuncia el 4 de marzo a Elga Rivas, quien era la directora encargada, pero apenas pasaron cuatro días, hasta el día 7, cuando se hizo una prueba de sangre que salió positiva para embarazo. “En ese momento, le notifico a la doctora Elga que me encuentro en estado de embarazo y me retracto de mi carta de renuncia”, aseveró la funcionaria en conversación con SEMANA.

“Cuando él me llama y me pide la renuncia, pese a que sabe de mi estado, de que se lo manifesté y de frente le dije que no iba a presentar la carta, que él conocía mi estado de embarazo. Salgo de la oficina de él y le paso mi incapacidad. Él en este momento está sobrepasando dos fueros que yo tengo: protección por mi embarazo y por incapacidad. Él puede perfectamente declararme insubsistente, que me declara insubsistente”, aseveró la secretaria general de la UNGRD.