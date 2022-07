“Seguiremos defendiendo la democracia en Colombia y no vamos a permitir que nos la arrebaten”: Iván Duque

Desde Miami, en el evento Concordia Summit 2022, el presidente Iván Duque hizo referencia al futuro del país. “Nosotros seguiremos defendiendo la democracia en Colombia y no vamos a permitir que persona alguna nos la arrebate”, anunció el primer mandatario.

Nosotros hemos y seguiremos defendiendo la democracia en Colombia y no vamos a permitir que persona alguna nos la arrebate. Queremos que #Concordia22 se consolide como el lugar donde se defienda el sector privado, las libertades y la independencia de las instituciones. pic.twitter.com/0fPnIn2yTZ — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 14, 2022

El mensaje se dio en medio de una conferencia del evento internacional en el que el presidente Duque ha hecho un balance de su gestión y ha hablado de los retos del mandatario entrante, Gustavo Petro.

Duque fue enfático en decir que en Colombia existe y se debe respetar la democracia, ya que los mandatarios son elegidos popularmente por un periodo de cuatro años y, por tanto, se deben cumplir y respetar las reglas. “Cuando nos eligen es como presidentes, no como emperadores, no somos gobernantes únicos, los presidentes no son elegidos para imponer las cosas en las que creen, uno es elegido para cerrar brechas y trabajar de la mano de las instituciones para hacer reformas duraderas y tener la capacidad de reconocer la evolución de las cosas que se hicieron bien en el pasado y tratar de sostener la certidumbre para el bien del futuro”, señaló Duque.

El mandatario destacó que bajo su mandato se cumplieron muchas de las promesas de la entonces campaña de 2018. “Invito a que sigan haciendo Concordia y lo conviertan en el lugar donde defendemos la iniciativa del sector privado, la libre prensa, la independencia de las instituciones y el Estado de Derecho como piedras angulares de la Concordia entre los sectores público y privado”, aseguró el presidente.

Desde Estados Unidos, Duque ha enviado otros mensajes con relación a lo que pueda pasar con la transición de gobierno, las empresas y la incertidumbre que se pueda estar generando con Petro.

Se ha referido a la migración de colombianos al sur de ese país, donde algunas personas han llegado en búsqueda de oportunidades. Y aunque resaltó el apoyo que ha brindado ese país, también recalcó que es importante quedarse en Colombia y seguir trabajando por el progreso de la nación. Eso, en medio de anuncios que se han generado en los últimos días en los que algunas personas han dicho que con el nuevo gobierno quisieran llegar a vivir en esa ciudad en el sur de La Florida.

“Les pediría a los colombianos que no se vayan del país, porque no podemos tomar decisiones ni por temor ni presión ni ansiedad. Colombia es próspera en Latinoamérica y tiene una democracia estable e instituciones muy fuertes, en el que las libertades no dependen de quién sea el presidente”, señaló el mandatario.

Aclaró que su propósito es mantenerse en Colombia e invitó a los connacionales a hacer lo mismo. “Yo no me voy a ir del país. Es mi país. Colombia es el país que amo. Seguiré trabajando por las causas en las que creo y debo transmitirle ese mensaje a todos los colombianos”, dijo el presidente.

Sobre el tema puntual del alza del dólar, el mandatario le respondió a SEMANA que se deben enviar mensajes de calma. “Lo más importante es enviar mensajes de certidumbre. La incertidumbre trae devaluación. Lo estamos viendo en Colombia, en Chile, y si a eso se suma la situación mundial se agrava. Insisto en que los mensajes de certidumbre son fundamentales”, señaló Duque.