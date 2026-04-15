Seguridad en Tolima: gobernadora lanza duro llamado a la Fuerza Pública por falta de resultados

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, hizo un duro pronunciamiento por la seguridad en esta zona de Colombia y le exigió resultados a los integrantes de la Fuerza Pública. La mandataria sostuvo que la seguridad no puede seguir tratándose de un tema de discurso, sino que debe haber acciones contundentes contra los ilegales.

Asesinato en un geriátrico: hombre de 84 años mató a otro de 79 durante una discusión en un hogar de paso del Tolima

“Por eso, la seguridad no puede ser un discurso, es una obligación, es un deber moral con cada campesino, con cada comerciante, con cada familia de este territorio, con cada joven que merece vivir sin miedo”, dijo la funcionaria.

Matiz Vargas envió un mensaje directo a todos los altos oficiales de la Fuerza Pública en su departamento, pero les exigió resultados.

“A nuestros coroneles, a nuestra fuerza pública, ustedes cuentan con todo mi respeto, con todo mi respaldo y con toda mi lealtad. Soy una aliada, soy su coequipera y camino de su mano”, agregó.

Sin embargo, también les envió un duro mensaje por sus pocos resultados en esta zona de Colombia: “Pero también, con la misma claridad les digo, los resultados no han sido suficientes. El deterioro del orden público reciente no tiene justificación. No podemos normalizarlo, no podemos aceptarlo”.

La gobernadora dijo que es necesario que haya mayor contundencia por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, que es lo que están exigiendo las comunidades en el Tolima.

“Este territorio exige más, este pueblo merece más. Necesitamos contundencia, necesitamos precisión, necesitamos resultados y esos resultados los esperamos ya”, indicó.

Asesinan a una pareja y hieren a un bebé de cuatro meses en El Espinal, Tolima: estas son las hipótesis

Insistió en que la paz no es de discursos, sino de hechos que sean visibles en la seguridad que hoy están exigiendo los territorios.

“Quien le hace daño al Tolima tiene que responder, tiene que ser capturado, judicializado y sancionado, y esa tarea es indelegable porque la paz no se defiende con discursos, se defiende con decisiones y nosotros estamos aquí para defender la paz de nuestro territorio”, dijo Matiz.

Y es que estas declaraciones se conocieron en medio de la grave situación de orden público que hoy viven varios sectores del Tolima.