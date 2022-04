“Siempre estaré del lado de las Fuerzas Militares, jamás del lado de los guerrilleros”: Enrique Gómez ‘enciende’ las redes con pullas a Petro

Continua el rifirrafe entre los candidatos presidenciales de Colombia luego del cruce de trinos entre el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro Altamiranda, y Gustavo Petro. La situación ha sido aprovechada por diferentes actores políticos para dejar en claro cuál es su postura, tal es caso del candidato Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, quien envió un contundente mensaje a su contrincante en esta contienda electoral.

De acuerdo con Gómez, el líder de izquierda estaría realizando ataques sin fundamento pero con la intención de deslegitimizar el Ejército, para después comenzar a menguarlas.

“La defensa moral de la Fuerza Pública ante ataques aleves y sin fundamento de Petro o de cualquier persona es deber del general Zapateiro. El escándalo busca ignorar la conspiración para socavar la legitimidad del Ejército e ignorar el sacrificio de nuestros valientes soldados”, escribió el candidato Gómez en su cuenta de Twitter.

Mi respaldo total e incondicional ahora y siempre a nuestras valientes FFMM de Colombia. Estoy con el General Zapateiro y sus tropas. — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) April 23, 2022

Asimismo, dejó en claro su respaldo y apoyo al comandante de Ejército, quien aseguró Petro se está aprovechando de la situación y en vista de ello arremetió diciéndole que “el sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política”.

La defensa moral de la Fuerza Pública ante ataques aleves y sin fundamento de Petro o de cualquier persona es deber del general Zapateiro. El escándalo busca ignorar la conspiración para socavar la legitimidad del Ejército e ignorar el sacrificio de nuestros valientes soldados. — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) April 23, 2022

“Me comprometo con Colombia: si llego a la Presidencia siempre velaré porque se respete y se valore a nuestro glorioso Ejército Nacional. Siempre estaré del lado de las FFMM, jamás del lado de los guerrilleros”, agregó el candidato del Movimiento de Salvación Nacional.

Cabe recordar que en una entrevista exclusiva para SEMANA, Enrique Gómez sostuvo que: “Petro es consciente de que la gente no le cree, él piensa muy a la colombiana que con ir y ponerle el sello a una mentira se vuelve verdad. Hubo una frase que me gustó en Twitter: que Petro fue a autenticar su propuesta de no expropiar a la misma notaría donde se casó tres veces (...) él reconoce que su intención de quitarle el derecho a la propiedad a los colombianos era una pésima idea. Entonces, está tratando de engañarnos y bajarse del bus de algo que definió gran parte de su vida revolucionaria.”

Trinos polémicos

A través de Twitter, Petro escribió: “Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan”, como respuesta al también miembro del Ejército Alexander Chala Saenz, actualmente retirado, quien antes había consignado que seis soldados fueron asesinados en Antioquia y cinco heridos a manos del grupo armado.

En consecuencia, a través de un hilo de la mencionada plataforma de interacción, el general Zapateiro se despachó y dio a conocer seis puntos en respuesta a Petro.

Primero, Zapateiro compartió un sentido mensaje en el que escribió que nadie sabe cuánto pesa el dolor de la muerte de un soldado más que quienes portan el uniforme de la institución armada del Gobierno, sin dejar a un lado a las familias y a la Patria. En efecto, para el comandante del Ejército, Petro se está aprovechando de la situación y en vista de ello arremetió diciéndole que “el sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política”.

Muchas voces en la política rechazan categóricamente el pronunciamiento de Zapateiro por medio de la red social. El general estaría incurriendo en intervención política al hablarle directamente a un candidato presidencial en tono de crítica, la cual no está permitida según la legislación colombiana.

Sin embargo, personajes como el presidente de Colombia, Iván Duque, y Federico Gutiérrez, también candidato presidencial, han mostrado su respaldo a las Fuerzas Militares. Este último sostuvo, a través de Twitter, que le indignaba la doble moral de algunos sectores de la política.

“A mí sí me impresiona que indigne más un trino de un militar, que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana. La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante. ¡Ya ni pena les da! Apoyo a nuestras fuerzas militares”, escribió.