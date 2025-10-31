Suscribirse

Siguen las denuncias por presuntas irregularidades en contratación de alumbrado público en Cali

La Procuraduría General avanza en investigaciones en esta materia y formuló cargos contra el exgerente de esa empresa.

Redacción Semana
1 de noviembre de 2025, 2:15 a. m.
Emcali anuncia cortes y adecuaciones en servicios públicos.
Imagen de referencia de Emcali. | Foto: Montaje El País: fotos de Aymer Andrés Álvarez- El País / Emcali

A la Procuraduría y a la Fiscalía llegó una nueva denuncia por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en Emcali en temas relacionados con la contratación del alumbrado público.

El abodago Angello Fernando Muñoz asegura que hay varias irregularidades que deben ser investigadas por parte de las autoridades.

Según la denuncia, se hizo un acuerdo para entregar el alumbrado público de la capital del Valle del Cauca por 20 años, pero con posibles maniobras y, según el abogado, con evasión de la licitación pública y estudios jurídicos.

Por eso solicita la intervención del Ministerio Público para que el actual gerente de Emcali, Roger Mina, presente los estudios que sustentaron el supuesto acuerdo para hacer la contratación.

Contexto: Gobierno expide resolución para garantizar suministro eléctrico en el Caribe: así podrán mantener la operación las empresas

“Estamos ante un posible intento de privatizar un servicio esencial por la puerta de atrás, sin competencia y sin control ciudadano. Cali no puede volver a ser víctima de modelos opacos que beneficiaron a contratistas y perjudicaron a toda la ciudad”, dijo el abogado Vásquez.

Agregó que aunque es una alianza no se han conocido los estudios y que tampoco se estarían ejecutando.

“Cali no puede volver a la oscuridad ni permitir que sus servicios públicos se conviertan en negocios privados disfrazados de alianzas. La luz que necesitamos en nuestras calles debe comenzar por iluminar la gestión pública”.

Panorámicas de Cali
Panorámicas de Cali | Foto: Raúl Palacios

El abogado asegura que este tipo de actuaciones generan un riesgo de detrimento patrimonial y sería un caso de abuso de función pública.

El pasado 24 de octubre la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente de las Empresas Públicas de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez, y el exjefe de la Unidad de Alumbrado Público, Jaime Andrés González Juri, por presuntas irregularidades en un contrato para la iluminación decembrina de Cali en 2020.

