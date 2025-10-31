Nación
Siguen las denuncias por presuntas irregularidades en contratación de alumbrado público en Cali
La Procuraduría General avanza en investigaciones en esta materia y formuló cargos contra el exgerente de esa empresa.
A la Procuraduría y a la Fiscalía llegó una nueva denuncia por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en Emcali en temas relacionados con la contratación del alumbrado público.
El abodago Angello Fernando Muñoz asegura que hay varias irregularidades que deben ser investigadas por parte de las autoridades.
Según la denuncia, se hizo un acuerdo para entregar el alumbrado público de la capital del Valle del Cauca por 20 años, pero con posibles maniobras y, según el abogado, con evasión de la licitación pública y estudios jurídicos.
Por eso solicita la intervención del Ministerio Público para que el actual gerente de Emcali, Roger Mina, presente los estudios que sustentaron el supuesto acuerdo para hacer la contratación.
“Estamos ante un posible intento de privatizar un servicio esencial por la puerta de atrás, sin competencia y sin control ciudadano. Cali no puede volver a ser víctima de modelos opacos que beneficiaron a contratistas y perjudicaron a toda la ciudad”, dijo el abogado Vásquez.
Agregó que aunque es una alianza no se han conocido los estudios y que tampoco se estarían ejecutando.
“Cali no puede volver a la oscuridad ni permitir que sus servicios públicos se conviertan en negocios privados disfrazados de alianzas. La luz que necesitamos en nuestras calles debe comenzar por iluminar la gestión pública”.
El abogado asegura que este tipo de actuaciones generan un riesgo de detrimento patrimonial y sería un caso de abuso de función pública.
El pasado 24 de octubre la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente de las Empresas Públicas de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez, y el exjefe de la Unidad de Alumbrado Público, Jaime Andrés González Juri, por presuntas irregularidades en un contrato para la iluminación decembrina de Cali en 2020.