Sin bombos ni platillos Rodolfo Hernández inscribirá este martes su candidatura presidencial

Rodolfo Hernández no quiere ruido, tampoco eventos grandes ni suntuosos durante su campaña. Por eso decidió inscribir su candidatura presidencial sin mayor aspaviento.

Lo hará en la tarde de este martes en la sede de la Registraduría Nacional en Bogotá, en un acto sencillo donde, a diferencia de otros candidatos presidenciales, no convocó a las cámaras.

El aspirante independiente se inscribirá junto con Marelen Castillo, la ex vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios, quien renunció a la institución para convertirse en su candidata vicepresidencial.

“Nosotros no hacemos nada porque todo eso es pura payasería. Es ir y firmar un papel y listo”, resumió Hernández. “Todos los que hacen show resultan un paquete chileno como gobernante”, agregó.

Hernández está distanciado temporalmente de la prensa por estrategia política. Sus asesores argentinos le han sugerido que, mientras no pase la consulta interpartidista del 13 de marzo y no se sepa oficialmente quiénes serán sus competidores por la Casa de Nariño, él no debe hablar con los medios. La sugerencia la ha cumplido al pie de la letra. Al fin y al cabo, buscan que él no se desgaste antes de la carrera oficial.

Hernández no se había referido a la escogencia de Marelen Castillo como su candidata vicepresidencial. Sin embargo, le dijo a SEMANA que pesó en la elección su paso por la academia y la investigación.

El santandereano no quiso repetir la historia de Paola Ochoa, periodista que se convirtió en su candidata vicepresidencial durante 72 horas porque la opinión pública terminó metiéndose en su vida privada y ella no tuvo otra escapatoria que hacerse a un lado.

Con ese antecedente, pensó en una mujer que no estuviera ligada con la política, el gobierno ni el periodismo.

No le importa que Castillo sea un rostro desconocido. Aunque en política los candidatos presidenciales casi siempre buscan su fórmula vicepresidencial pensando en sumar electores, en el caso de Hernández no es así.

“No la quiero para que sume votos. Lo que tiene que conocer la opinión pública es qué vamos a hacer nosotros en el gobierno”, afirmó el aspirante presidencial quien quiere inscribirse antes de viajar a Roma, donde se encontrará con el Papa Francisco en los próximos días.

La nueva candidata vicepresidencial de Hernández es una académica innata. Además de laborar como docente y vicerrectora académica de la Uniminuto, ha sido maestra en Nova Southern University, el Politécnico Indoamericano, la institución universitaria digital de Antioquia, la Universidad Central, la fundación Católica Lumen Gentium, entre otras instituciones.

Ella se describe como una profesional “experta en diseño curricular de educación superior. También presta sus servicios como contratista y par académico del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. He sido consultora, asesora y conferencista invitada por diferentes universidades nacionales y extranjeras en temas de educación superior en la modalidad virtual y distancia”.

Castillo se mueve en las áreas de ciencias sociales y ciencias de la educación, además de la ingeniería y tecnología.