Nación

Sneyder Pinilla rendirá testimonio contra los congresistas Elías Chagüi y Martha Peralta en la Corte Suprema de Justicia

El testigo clave del escándalo de corrupción en la UNGRD fue citado para este lunes a las 9:00 de la mañana en el despacho de la magistrada Cristina Lombana.

Redacción Nación
24 de agosto de 2025, 8:48 p. m.
Julio Elías Chagüi, Sneyder Pinilla y Martha Peralta.
Julio Elías Chagüi, Sneyder Pinilla y Martha Peralta.

La Corte Suprema de Justicia citó para el lunes, 25 de agosto, al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sneyder Pinilla, para que rinda testimonio contra los congresistas Julio Elías Chagüi y Martha Peralta Epieyú, vinculados en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Pinilla, quien se convirtió en testigo clave de la Fiscalía en las investigaciones y procesos penales contra funcionarios del Gobierno Petro, dirigentes políticos, contratistas y empresarios inmersos en el escándalo de corrupción, ahora será escuchado por la Corte Suprema en el proceso de los senadores.

“Me permito comunicarle que, se dispuso escuchar en declaración jurada a su prohijado Sneyder Augusto Pinilla Álvarez el próximo 25 de agosto de 2025, a las 9:00 a. m.”, señala el documento enviado desde las secretaría de la Sala Especial de Instrucción de la Corte al abogado Luis Gustavo Moreno.

“Es preciso indicar que la diligencia será llevada a cabo de manera presencial en esta Corporación... por lo cual es importante hacer presencia en las instalaciones 20 minutos antes de la hora programada”, indica el documento entregado a la defensa de Pinilla Álvarez.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió en abril una indagación preliminar a la congresista del Pacto Histórico Martha Peralta, por los presuntos vínculos que tendría en la contratación irregular que se desató al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Documento Senadora Martha Peralta
Documento Senadora Martha Peralta | Foto: Suministrado a Semana

Esta decisión se dio después de que la Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante el alto tribunal para investigar a la senadora, por su presunta participación en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía reveló durante la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y contra el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, una serie de reuniones y conversaciones que sostuvieron con la senadora del Pacto Histórico.

El fiscal del caso detalló: “Usted, Olmedo López, se reunió con la senadora Martha Peralta y los contratistas de inversiones IRL SAS, propietarios de maquinaria amarilla, quienes registraron su ingreso a la Unidad como provenientes del Senado”.

La Fiscalía, en medio de una imputación en contra de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, salpicó a exministros del gobierno de Gustavo Petro y congresistas de la República, entre los que se encontraba Julio Elías Chagüi.

“El 4 de diciembre de 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del interior, Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi, por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. El senador le indicaría dónde y con quién los ejecutaría”, señaló la Fiscalía en la imputación de cargos.

