Sneyder Pinilla se defiende de acusaciones de enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde de Sabana de Torres. Anuncia demanda

“Hoy me enteré de unas denuncias que hicieron en contra de mi familia y mías en la región. No me asusta, estoy dispuesto a asumir, sé qué hice y con quién lo hice y ellos también lo saben. Mis malquerientes intentan desacreditarme, fungen como marionetas para atacarme desde todos los blancos, persiguen a mis abogados, a sus empleados y a sus familias, pero aquí estoy, dispuesto a mantenerme y a rendir los interrogatorios a los que sea va a asistir”, afirmó Pinilla.