Sobre el general (r) Rodolfo Palomino

En cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Séptimo de Familia nos permitimos informar que en nuestras publicaciones de los días 24 y 26 de octubre del año en curso tituladas respectivamente: “Expresidente de la SAE confirma adjudicación de predio incautado al condenado y extraditado narco alias Pedro Orejas al polémico general Palomino”, y “La SAE investiga presuntas irregularidades en contrato que le entregó al General Palomino una hacienda del narcotraficante Pedro Orejas”, se omitió precisar que al Mayor General (r) Rodolfo Palomino, ex director de la Policía Nacional le fue adjudicado en arrendamiento el predio denominado Hacienda La Granada en Simijaca Cundinamarca, no a título personal suyo, sino a la sociedad Paar Consulting Group S.A.S., de la que es representante legal y adicionalmente en dichos contenidos fue mencionado como “polémico” y “controvertido”, alusiones que para el juez de primera instancia están fuera de contexto y no tienen relación con las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema en contra de dicho oficial y por lo tanto son ajenas a las noticias por este medio informadas.